Ad Anfield finisce con un pirotecnico 4-3 per i Reds, che vanno sul 3-0 grazie a Mané, Robertson e Salah salvo poi farsi riprendere. Per gli austriaci segnano Hwang Hee-Chan, Minamino e Haland, prima che Salah cali il poker e fissi il risultato.

Liverpool-Salisburgo è stato il match andato in scena ad Anfield e valido per la 2ª giornata di Champions League. I Reds campioni d'Europa si sono presentati dopo la sconfitta del San Paolo: 2-0 subito contro il Napoli con le reti di Mertens e Llorente. Larga vittoria, invece, per il Salisburgo: all'esordio i ragazzi di Marsch si sono imposti 6-2 in casa contro il Genk.

