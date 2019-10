Real Madrid, mediana in emergenza: si studia un innesto per gennaio

Non troverà un ambiente sereno, visto che i blucerchiati sono ultimi in classifica con appena tre punti conquistati. Ad allenarlo sarà però un tecnico che lo conosce bene e punta su di lui avendolo già avuto al Lecce nella stagione 2011-2012.

Andrea Bertolacci sta per iniziare una nuova avventura. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista classe 1991, che lo scorso 30 giugno 2019 si è svincolato dal Milan (sotto la gestione Gattuso ha collezionato una sola presenza in Europa League), sta per firmare con la Sampdoria di Eusebio Di Francesco.

