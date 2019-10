Non si è fatta attendere la risposta di Aubameyang al suo ex presidente al Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke. Il proprietario del club tedesco ha stuzzicato l'attaccante dell'Arsenal pubblicamente:

A distanza di 24 ore è arrivata la replica di Aubameyang, attraverso un Tweet al veleno:

Better for you I never talk about why I really left Dortmund Mr Watzke you such a clown 🤡 I remember that time you said we never gonna sell Ousmane then you saw more than 100M you were the first to take that money 🤣🤣🤙🏽don’t talk about money please!!! Leave me alone pls 🙏🏽