Dopo la vittoria del Barcellona sull'Inter in Champions League, Leo Messi ha parlato delle voci sulla presunta "competizione" con il nuovo arrivato in casa blaugrana, Antoine Griezmann. La Pulce ha tagliato corto, respingendo categoricamente le indiscrezioni su difficoltà di integrazione del Petit Diable nello spogliatoio catalano:

Ovviamente, non abbiamo problemi, stiamo imparando a lavorare insieme sul campo. Il rapporto è buono con tutti, lo spogliatoio è unito. Eravamo consapevoli di non essere in un buon momento e avevamo bisogno di questa vittoria per sistemare le cose. D'ora in poi, dobbiamo diventare più forti, abbiamo appena vinto partite importanti e speriamo che questa dinamica continui.