Sono scioccato che si parli di questa storia, tutti sanno quanto Bernardo e Mendy siano uniti: non è razzista, ha un gran cuore e stava soltanto scherzando. Non posso credere a quello che sento.

Lo pensa anche Tiemoué Bakayoko, ex compagno di entrambi i giocatori ai tempi del Monaco che interpellato sulla questione ha risposto in maniera estremamente chiara togliendo ogni responsabilità da Bernardo Silva .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK