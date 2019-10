Il Gewiss Stadium è pronto per l'esordio di domenica 6 ottobre. L'ultima dei ragazzi di Gasperini a Bergamo risale al 29 aprile scorso, poi Reggio Emilia, Parma e anche San Siro.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 03/10/2019 10:29 | aggiornato 03/10/2019 10:34

Niente scherzi, siamo bergamaschi e non perdiamo tempo. La scelta dell'Atalanta di procedere a un restyling "a macchia di leopardo" del proprio stadio ha pagato. Il club aveva deciso di cominciare demolendo e ricostruendo la Curva nord, con i lavori che avrebbero dovuto creare il minimo disagio possibile al cammino della squadra e per questo erano stati messi in calendario a cavallo dell'estate.

Detto fatto: ultima partita in casa il 29 aprile scorso - 2-0 all'Udinese - e la mattina dopo l'Atleti Azzurri d'Italia era stato consegnato alle imprese che, seguendo il progetto di De8 Architetti, si sono messe immediatamente all'opera pancia a terra, come ha spiegato a Bergamonews il direttore operativo dell’Atalanta Roberto Spagnolo:

Per arrivare a questo risultato hanno lavorato 220 persone al giorno, anche fino alle 2 di notte. Addirittura una sera, a mezzanotte, Gasperini si era presentato con due amici per mostrargli come procedevano i lavori, ma le guardie, inflessibili, non l’hanno fatto entrare. Ora stiamo sbrigando le ultime pratiche per ottenere tutte le autorizzazioni del caso, ma ormai è fatta.

Durante i lavori l'Atalanta ha giocato i match casalinghi fra Reggio Emilia, Parma e San Siro

Atalanta: debutto nel nuovo stadio domenica contro il Lecce

Sì, è proprio fatta e il vernissage del Gewiss Stadium, come si chiamerà la struttura dell'Atalanta - dal nome dello sponsor che si occuperà anche dell’illuminazione del campo e delle tribune - è previsto per domenica 6 ottobre alle 15 quando a Bergamo arriverà il Lecce per la settima giornata del campionato di Serie A. La nuova Curva nord può ospitare 9.100 persone che potranno entrare tutte nel giro di un’ora, grazie a sette tornelli automatici. Ma si è pensato anche alla sicurezza, con 40 occhi elettronici, fra telecamere facciali e normali, pronti a fornire informazioni alle forze dell'ordine in caso di necessità. E non è finita, perché il pensiero va già ai prossimi lavori negli altri settori, come conferma Spagnolo:

Mai più anticipi e posticipi fuori da Bergamo, i prossimi lavori li faremo solo a campionato fermo. L’anno prossimo sarà il turno della tribuna Ubi, forse la Sud potrebbe essere fatta durante la stagione, ma non questa, con lavori per 10 mesi.

🚧 #MondayMotivation con il progress in time lapse dei lavori al #GewissStadium! 📆 6 giorni alla prima stagionale a #Bergamo! 🙌

🏟️ Gewiss Stadium, the time-lapse video update! 📆 Six days left until #AtalantaLecce!



📽️ https://t.co/9CEL8Sw04p#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/pcM6yc91UK — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 30, 2019

C'è da dire che - Champions League a parte, giocata a San Siro - il breve esilio fra Reggio Emilia e Parma non ha creato troppi problemi all'Atalanta che anzi proprio nel finale dello scorso campionato, grazie anche alle due vittorie "casalinghe" al Mapei, ha acciuffato uno straordinario terzo posto, davanti a Inter e Milan. Detto questo, club, squadra e tifosi non vedono comunque l'ora di tornare alla propria casa, nel loro stadio che a lavori terminati, oltre a rispondere a tutte le normative nazionali e internazionali, potrà offrire una capienza aumentata intorno ai 2mila posti, da 22mila a 24mila, con una previsione di costi complessivi di circa 35 milioni di euro.