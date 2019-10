Il portoghese non aveva mai segnato al Bayer Leverkusen. Ha staccato il rivale di sempre Messi che invece è andato in rete contro 32 club diversi.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 02/10/2019 10:00 | aggiornato 02/10/2019 10:12

Si è presentato così, come piace a lui. Segnando, certo, ma soprattutto facendo registrare un nuovo record. Cristiano Ronaldo prima di ieri sera non aveva mai giocato contro il Bayer Leverkusen. Sul finire della partita ha realizzato il 3-0 che ha chiuso definitivamente l'incontro. Non un gol come gli altri. Ha infatti un sapore particolare. Ora sono 33 le squadre contro le quali il portoghese ha segnato in Champions League. Mai nessuno ha fatto meglio. CR7 ha eguagliato il record di Raul, ma soprattutto ha staccato Messi, fermo a 32 avversari colpiti.

Per Ronaldo, fra l'altro, quella di ieri era una serata speciale. Esattamente 16 anni prima era arrivato l'esordio in Champions League, sempre contro una tedesca: il 1 ottobre 2003 debuttò nella massima competizione europea in casa dello Stoccarda con il suo Manchester United. Non una partita felice (perse 2-1), nella quale mise però in mostra il suo talento (suo l'assist per il gol di Van Nistelrooy). Il primo gol però è arrivato solo nel 2007, contro la Roma. Ne segnò 2 nel 7-1 in favore dei Red Devils. Da lì non si è più fermato.

Cristiano in questi 16 anni ha vinto 5 volte la Champions League, segnando alle grandissime (Barcellona, Milan, Man. United, Bayern, Juventus, Liverpool), alle squadre con una storia nobile (Arsenal, Tottenham, Roma, Atletico, Borussia) e anche alle piccole e alle piccolissime (Copenaghen, Ludogorets, Zurigo, Auxerre). Da ieri anche al Bayer Leverkusen.

Cristiano Ronaldo esulta dopo il nuovo record fatto registrare in Champions League

Ronaldo, altro record in Champions League: in gol a 33 squadre diverse

I numeri di Ronaldo in Champions League sono spaventosi: lui l'unico ad aver segnato in tre finali diverse, lui l'unico a segnare 128 gol nella massima competizione europea (sono 130 considerando anche la Supercoppa Europea). Curiosità ha vouto che la squadra contro cui ha segnato di più in Europa è proprio la sua Juventus, contro a quale ha timbrato il cartellino ben 10 volte.

Vota anche tu! Ronaldo riuscirà a vincere la Champions League con la Juventus? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Ronaldo riuscirà a vincere la Champions League con la Juventus? Condividi



Ronaldo è anche l'unico ad aver segnato 50 reti nella fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi) e ad aver fatto gol in 11 partite consecutive. Non un caso abbia vinto ben 7 volte la classifica marcatori della Champions League, stabilendo anche il record di reti in una singola stagione (17 nel 2013-14). Hradecky, portiere del Bayer Leverkusen, gli ha parato ieri diverse conclusioni. Si è esaltato contro il portoghese. Alla fine però si è dovuto arrendere. Anche lui ha incassato gol da CR7. Cristiano, d'altronde, è abituato a presentarsi così e ha trovato la 102esima vittoria nella competizione: ennesimo record con Casillas "fermo" a 101.