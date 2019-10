Il difensore del Parma (ligure ma di origini scandinave) conquista la prima chiamata con la Nazionale a 29 anni. E nel 2012 voleva lasciare il calcio...

di Redazione Fox Sports - 02/10/2019 14:49 | aggiornato 02/10/2019 14:54

A 29 anni Riccardo Gagliolo si toglie una grande soddisfazione, probabilmente una delle migliori che un calciatore possa raggiungere nel corso della sua carriera: oggi è arrivata la prima storica convocazione con la nazionale svedese.

Il giocatore del Parma (ligure, più precisamente di Imperia) ha la cittadinanza scandinava per via delle origini della madre e a premiare le sue prestazioni con la maglia dei Ducali è arrivata la chiamata del commissario tecnico Andersson.

Una gioia non di poco conto per Gagliolo che ha appena iniziato la sua terza stagione in Serie A e che nel 2012 è stato addirittura vicino a lasciare il calcio giocato ma fu convinto da Giuntoli, allora direttore sportivo del Carpi che lo prese per giocare in Prima Divisione. Da lì arrivarono le due storiche promozioni e ora, la convocazione in Nazionale.