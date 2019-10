Il Nizza ha risolto il contratto dell'attaccante classe 2001 Lamine Diaby Fadiga dopo che quest'ultimo ha ammesso di aver rubato l'orologio da 70mila euro del compagno di squadra Kasper Dolberg. Proprio Fadiga, che a breve si trasferirà al Paris FC di Menez, ha spiegato su Instagram i motivi del suo gesto:

Ho passato tantissimo tempo lontano dai campi causa infortunio e appena tornato ho dovuto saltare altre partite per un rosso rimediato in una partita giocata con la squadra U19. Questo è stato un episodio che mi ha fatto male, e intanto vedevo con un po' di gelosia l'ascesa incontrastata di Kasper, mio compagno di squadra. Così, piuttosto che combattere sul campo e competere con lui, sono stato un codardo nei suoi confronti. Il mio gesto non è stato dettato dall'avidità, ma dalla frustrazione. Ho solo 18 anni, ma la mia età non rappresenta un alibi e per questo mi sono scusato con Kasper, il dg Fournier, Vieira e Dante impegnandomi a risarcire il mio compagno di squadra