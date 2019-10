Ancelotti: "Critiche? Non vedo tutto questo calcio champagne in giro"

Napoli, Mertens: "Non so dove giocherò l'anno prossimo"

Ancelotti: "Critiche? Non vedo tutto questo calcio champagne in giro"

Napoli, Mertens: "Non so dove giocherò l'anno prossimo"

Insigne ha saltato così la seconda partita di fila dopo quella vinta 2-1 dal Napoli contro il Brescia, durante la quale era rimasto per tutti i 90 minuti in panchina.

Tutto questo scalpore non deve assolutamente esserci. Questa regola dei 18 ci condanna, il mister Ancelotti ha fatto questa scelta con un centrocampo più robusto e in panchina due attaccanti puri, uno di stazza e uno piccolino. Si tratta di una scelta tecnico-tattica e lui l'ha presa bene

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK