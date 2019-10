Napoli, Mertens: "Non so dove giocherò l'anno prossimo"

Abbiamo fatto quattro punti in due partite e ora abbiamo due sfide contro il Salisburgo. Siamo riusciti a battere il Liverpool e non credo che siano molte le squadre che possono riuscirci. Siamo messi bene

Non c’è niente particolare, l’ho visto poco brillante in allenamento e quindi ho preferito tenerlo fresco e meglio preparato per la prossima partita

Il Napoli non va oltre lo 0-0 sul campo del Genk nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Nel post-partita Carlo Ancelotti ha parlato a Sky Sport commentando la prestazione dei suoi e spiegando la scelta di mandare in tribuna il capitano Lorenzo Insigne:

