Juventus, Marchisio si ritira: domani l'annuncio all'Allianz Stadium

L'ex centrocampista bianconero lascerà il calcio giocato per via dei troppi problemi fisici e lo annuncerà in quello che è stato per anni il suo stadio.

di Redazione Fox Sports - 02/10/2019 10:19 | aggiornato 02/10/2019 10:23

Claudio Marchisio lascia il calcio giocato: a solamente 33 anni l'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo come anticipato dalla Gazzetta dello Sport. Il giocatore, che ha lasciato lo Zenit dopo una sola stagione in Russia, ha fatto questa scelta per i tantissimi problemi fisici che lo hanno tormentato nelle ultime stagioni della sua carriera. L'annuncio ufficiale arriverà nella conferenza stampa fissata per domani all'Allianz Stadium. Questa decisione è stata presa di comune accordo con la società, con Marchisio che ha voluto ufficializzare il suo ritiro nello stadio della squadra in cui è cresciuto e di cui è tifoso da tempo. Il futuro per ora sembra lontano dal calcio, specialmente per le sue attività imprenditoriali. Ma di sicuro il legame col club bianconero rimarrà solido e non è da escludere un ritorno nella società che tanto ama e in cui ha vinto tanti trofei.