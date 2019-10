Inizio shock per i Blancos che vanno sotto per la doppietta di Dennis, nella ripresa sono Sergio Ramos e Casemiro a pareggiarla.

di Redazione Fox Sports - 02/10/2019 08:35 | aggiornato 02/10/2019 08:40

Real Madrid-Brugge è stata la seconda partita in questa Champions League per le due squadre. I galacticos sono scesi in campo al Bernabeu pieni di voglia di rivalsa dopo il 3-0 subito in casa del PSG all'esordio nella competizione. Il Brugge invece ha pareggiato 0-0 contro il Galatasaray.

Inizio terribile per i padroni di casa che vanno sotto per la doppietta di Dennis, anche per un brutto errore di Modric. Nella ripresa però i Blancos la pareggiano con due colpi di testa di Sergio Ramos e Casemiro.

Nel prossimo turno di questa Champions League il Real Madrid sarà ospite del Galatasaray cercando la prima vittoria nel match del 22 ottobre alle 21. Alla stessa ora il Brugge ospiterà invece il Paris Saint-Germain.