La squadra di Guardiola non riesce a sfondare prima dell'ingresso di Sterling che porta in vantaggio i suoi. Nel recupero Foden la chiude.

di Redazione Fox Sports - 02/10/2019 06:19 | aggiornato 02/10/2019 08:22

Manchester City-Dinamo Zagabria è stato il match andato in scena al City of Manchester Stadium e valido per la 2ª giornata di Champions League. Entrambe le squadre hanno fatto registrare una vittoria al primo turno: il City ha superato 3-0 lo Shakhtar Donetsk in terra ucraina, mentre la Dinamo Zagabria ha sconfitto 4-0 l'Atalanta.

La squadra di Guardiola ci mette quasi un'ora per sbloccare il risultato ma passa grazie al neoentrato Sterling. Nei minuti di recupero ci pensa il giovane talento Foden a segnare il gol del definitivo 2-0.

Nel prossimo turno della Champions League, il Manchester City ospiterà l'Atalanta, il 22 ottobre alle 21:00 mentre la Dinamo Zagabria giocherà invece alle 18.55 in casa dello Shakhtar Donetsk in uno scontro diretto per il secondo posto nel girone.