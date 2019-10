Tutto facile per i bianconeri che passano nel primo tempo con Higuain e la chiudono nella ripresa grazie a Bernardeschi e Cristiano Ronaldo.

di Redazione Fox Sports - 02/10/2019 07:45 | aggiornato 02/10/2019 07:50

La seconda gara di Champions League per i ragazzi di Sarri è stata Juventus-Bayer Leverkusen. I bianconeri hanno pareggiato la prima partita in casa dell'Atletico Madrid per 2-2, con i colchoneros che hanno recuperato il doppio vantaggio della Juventus. Il Leverkusen ha invece perso all'esordio in Europa, in casa contro la Lokomotiv Mosca, 2-1 in favore dei russi.

I bianconeri trovano il vantaggio con Higuain, bravo a sfruttare una brutta respinta di Tah, andando poi più volte vicini al raddoppio con Cristiano Ronaldo che sciupa più di un'occasione. Nella ripresa Bernardeschi segna il raddoppio e proprio CR7 finalmente trova la rete del definitivo 3-0.

Nel prossimo turno di Champions League la Juventus ospiterà la Lokomotiv Mosca il 22 ottobre alle 21. Il Leverkusen sarà ospite dell'Atletico Madrid nella stessa giornata ma le due squadre giocheranno alle 18.55.