Reti bianche alla Luminus Arena.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 02/10/2019 21:37 | aggiornato 02/10/2019 21:42

Genk-Napoli è stata la seconda gara di Champions League per gli uomini di Ancelotti. I partenopei sono scesi in campo in questa 2ª giornata dopo aver battuto il Liverpool all'esordio: 2-0 al San Paolo grazie alle reti di Mertens e Llorente. Brutta sconfitta invece per il Genk, che ha perso la prima gara 6-2 in casa del Salisburgo.

Alla Luminus Arena finisce 0-0. Il Napoli torna a casa con tanti rimpianti visti le numerose palle gol sciupate, in primis da Milik. Nel prossimo turno il Napoli sarà ospite del Salisburgo, mercoledì 23 ottobre alle 21. Il Genk giocherà alla stessa ora in casa, quando affronterà il Liverpool.