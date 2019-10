Grande sorpresa nell'undici azzurro.

di Redazione Fox Sports - 02/10/2019 17:21 | aggiornato 02/10/2019 18:16

Manca pochissimo al fischio d'inizio di Genk-Napoli, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League in programma alle 18.55 alla Luminus Arena. Grande sorpresa nel 4-4-2 schierato da Ancelotti. Va infatti in tribuna per scelta tecnica Lorenzo Insigne (stessa sorte per Ghoulam), mentre Dries Mertens si accomoda in panchina. A comporre l'attacco saranno Milik e Lozano. In porta spazio Meret, in difesa Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo si muoveranno Callejon, Elmas, Allan e Fabian Ruiz.

Champions League, Genk-Napoli: le formazioni ufficiali

Genk (4-3-3): Coucke; Maehle, Cuesta, Lucumí, Uronen; Berge, Hagi, Hrosovsky; Bongonda, Samatta, Ito. All. Mazzù

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Elmas, Ruiz; Lozano, Milik. All. Ancelotti