Manca pochissimo al fischio d'inizio di Barcellona-Inter, gara valida per la seconda giornata del girone F di Champions League e in programma al Camp Nou alle ore 21. I nerazzurri, senza l'infortunato Romelu Lukaku, si presentano con il consueto 3-5-2 con Handanovic in porta alle spalle di Godin, de Vrij e Skriniar. Barella, Brozovic e Sensi formano il terzetto di centrocampo, sulle fasce sprintano Candreva e Asamoah. Il tandem d'attacco è composto da Lautaro Martinez e Sanchez. I blaugrana rispondono con un 4-3-3 con ter Stegen tra i pali, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet e Semedo nel reparto arretrato. In mediana spazio a de Jong, Busquets e Arthur, davanti il recuperato Messi, Suarez e Griezmann.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK