I bergamaschi vanno in vantaggio nel primo tempo con Zapata ma vengono raggiunti da Moraes. Solomon nel recupero beffa i nerazzurri.

di Redazione Fox Sports - 02/10/2019 07:43 | aggiornato 02/10/2019 08:47

Atalanta-Shakthar Donetsk è stata la seconda gara di Champions League per gli uomini di Gasperini. Dopo la sconfitta per 4-0 all'esordio in casa della Dinamo Zagabria, gli orobici sono scesi in campo per cercare i tre punti e avvicinare così la qualificazione agli ottavi. Una sconfitta anche per lo Shakhtar nel primo turno di Champions: gli ucraini sono caduti in casa sotto i tre gol del Manchester City.

La Dea sbaglia un rigore con Ilicic ma poi Zapata trova il vantaggio, con Moraes che però segna l'1-1 prima dell'intervallo. Nei minuti di recupero arriva la beffa della rete subita in contropiede da Solomon che dà la vittoria agli ucraini.

Nella prossima giornata della Champions League l'Atalanta andrà a giocare in casa del Manchester City il 22 ottobre alle 21. Lo Shakhtar ospiterà invece la Dinamo Zagabria lo stesso giorno ma alle 18.55.