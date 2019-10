Ancelotti: "Critiche? Non vedo tutto questo calcio champagne in giro"

Napoli, Mertens: "Non so dove giocherò l'anno prossimo"

Il mio obiettivo - ha proseguito Mertens - è fare una buonissima stagione con il Napoli, poi si vedrà, manca ancora tempo alla fine della stagione. Anderlecht? Non penso di chidere la mia carriera in Belgio

Col Napoli ho ancora sette mesi di contratto, non so dove giocherò la prossima stagione. Alla fine dell'annata valuterò se rinnovare il mio contratto, ma al momento è ancora presto, non mi sento di escludere nulla

L'attaccante del Napoli Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Voetbal Sport magazine prima del match contro il Genk, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League e in programma alle 18.55 alla Luminus Arena. Interrogato sul suo futuro, il belga risposto:

