Il CEO giallonero Watzke lancia una frecciata al gabonese: "Sarà anche contento del suo conto in banca ma gli dispiacerà non giocare martedì e mercoledì".

di Redazione Fox Sports - 02/10/2019 13:39 | aggiornato 02/10/2019 13:45

Il Borussia Dortmund sta ottenendo risultati altalenanti in questo inizio di stagione ma la dirigenza giallonera non perde occasione di rimarcare il livello che la squadra ha comunque mantenuto in questi anni.

Lo sa bene il CEO Hans-Joachim Watzke, che parlando al Suddeustche Zeitung ha risposto a una domanda su Pierre-Emerick Aubameyang di cui forse la squadra sente ancora la mancanza. Il dirigente però ha risposto con una frecciata.

Aubameyang sta facendo bene all'Arsenal ma non gioca in Champions da quando è andato via da Dortmund: sono sicuro che sia felice quando guarda il conto in banca ma gli dispiacerà guardarci giocare in tv il martedì e mercoledì.

Watzke punge Aubameyang (che per la seconda stagione consecutiva è costretto a giocare in Europa League con l'Arsenal a poche ore dalla partita contro lo Slavia Praga). E chissà mai che, se il Borussia Dortmund sarà eliminato dal girone di Champions, non rischi di pentirsi di queste parole in caso di un confronto coi Gunners.