Nonostante tutti nel club, Guardiola e Mendy compresi, abbiano difeso Bernardo Silva ora c'è il serio rischio che il fantasista venga punito: ha tempo fino al 9 ottobre per fare ricorso e in caso contrario potrebbe essere squalificato addirittura per 6 giornate di Premier League.

Il messaggio, in cui il portoghese paragonava il terzino a un'immagine pubblicitaria di molti anni fa, è stato ritenuto lesivo della regola E3(1) della FA in quanto insultante e con l'aggravante "dei riferimenti a razza o colore della pelle".

Bernardo Silva è stato ufficialmente ritenuto colpevole dalla Federcalcio inglese di un comportamento "insultante" per via del tweet rivolto al suo compagno di squadra nel Manchester City (e migliore amico) Benjamin Mendy.

