Al Camp Nou vanno a segno Lautaro e Suarez (doppietta).

di Redazione Fox Sports - 02/10/2019 23:43 | aggiornato 02/10/2019 23:48

Barcellona-Inter è stato il match del Camp Nou valido per la 2ª giornata di Champions League. I blaugrana sono arrivati al match dopo il pari a reti bianche ottenuto in casa del Borussia Dortmund all'esordio nella competizione. Un pareggio anche per i ragazzi di Antonio Conte, che hanno chiuso 1-1 il match contro lo Slavia Praga, in rimonta.

Al Camp Nou è finita 2-1 per i blaugrana, che dopo la rete di Lautaro Martinez al 3' hanno rimontato grazie alla doppietta di Luis Suarez. C'erano in palio punti molto importanti in palio al Camp Nou, con i nerazzurri che non hanno potuto contare su Lukaku: il belga non ha neanche preso parte alla trasferta a causa di un affaticamento muscolare.

Nel prossimo turno il Barcellona sarà ospite dello Slavia Praga, mercoledì 23 ottobre alle 21. L'Inter giocherà alla stessa ora in casa contro il Borussia Dortmund. Ecco gli highlights di Barcellona-Inter di Champions League: