"Allegri studia l'inglese": può sostituire Solskjaer allo United

Il tecnico, che ieri era a Londra per Tottenham-Bayern Monaco, sarebbe il candidato per diventare l'erede del norvegese in caso di esonero.

di Redazione Fox Sports - 02/10/2019 11:53 | aggiornato 02/10/2019 11:58

La "pausa" di Massimiliano Allegri dalle panchine potrebbe durare molto meno del previsto: stando a quanto riportato dal Guardian infatti, l'ex allenatore della Juventus sarebbe il principale candidato per diventare l'erede di Solskjaer al Manchester United. Il livornese, che ieri era a Wembley per assistere a Tottenham-Manchester United, avrebbe infatti iniziato a studiare con maggiore continuità la lingua inglese in vista di un possibile approdo in Premier League, in cui i Red Devils hanno avuto la peggior partenza degli ultimi 30 anni. Al momento Allegri è ancora sotto contratto con la Juventus fino all'estate del 2020 ma in caso di esonero di Solskjaer, direbbe di sì al Manchester United dove tra gli altri ritroverebbe Paul Pogba dopo gli anni insieme a Torino: la dirigenza del club inglese vuole ancora aspettare ma tutto lascia pensare che l'effetto "luna di miele" con l'ex attaccante norvegese sia agli sgoccioli.