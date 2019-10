Dopo Pellegrini si ferma anche il centrocampista armeno: previsto uno stop di tre settimane.

di Redazione Fox Sports - 01/10/2019 14:40 | aggiornato 01/10/2019 14:45

Le brutte notizie per Paulo Fonseca sembrano non voler finire mai. Nella giornata odierna il tecnico della Roma ha saputo che Lorenzo Pellegrini, operatosi a Villa Stuart per la frattura del quinto metatarso del piede destro, sarà costretto a restare ai box per i prossimi 60 giorni. Come se non bastasse, anche Mkhitaryan è finito ko.

Nel match vinto 1-0 contro il Lecce grazie alla rete di Dzeko, il centrocampista armeno - come il compagno di squadra - è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare. Gli accertamenti strumentali svolti a Villa Stuart hanno evidenziato per l'ex Arsenal una lesione tendinea dell'adduttore della gamba destra.

Tradotto? Mkhitaryan non sarà disponibile per 3 settimane e salterà le partite contro Wolfsberger, Cagliari e Sampdoria. Dovrebbe rivedersi in campo il 24 ottobre nella gara di Europa League che vedrà i giallorossi opposti al Borussia Moenchengladbach.