Dopo il beffardo pareggio sul campo dell'Atletico Madrid, i bianconeri sfidano stasera allo Stadium i tedeschi che nelle ultime 11 trasferte europee hanno perso solo due volte.

di Alberto Casella - 01/10/2019 15:09 | aggiornato 01/10/2019 15:14

Quella di stasera contro il Bayer Leverkusen sarà la prima notte europea di Maurizio Sarri all'Allianz Stadium, la casa della Juventus. Buona la prima di Champions League sul campo dell'Atletico Madrid, almeno dal punto di vista del gioco e dell'atteggiamento, anche se poi alla fine, due settimane fa, il risultato si era rivelato beffardo e forse anche un po' bugiardo, visto che fino a 20 minuti dalla fine i bianconeri conducevano 0-2.

Ma le partite, si sa, durano fino al 90' e spesso anche oltre. Così, dopo essere stati messi sotto nel gioco e nel risultato per oltre un'ora, i ragazzi di Simeone avevano sfoderato tutto il cholismo che il loro tecnico gli aveva trasmesso su è giù per il campo e avevano messo una pezza almeno al risultato grazie alle reti di Savic e, proprio allo scadere, di Herrera.

Quello che era rimasto dal match del Wanda Metropolitano era comunque una prestazione più che confortante oltre a quel punto in classifica che, conquistato sul campo di una diretta rivale, acquista pur sempre un valore aggiunto per la Juventus. Ma stasera bisogna resettare tutto, accantonare il rovello del campionato, perché lasciarsi prendere dal pensiero del match di domenica contro la capolista Inter potrebbe essere pericoloso - Sarri dixit - e pensare solo ai tedeschi.

Maurizio Sarri vuole i tre punti contro il Bayer Leverkusen

Tutto su Juventus-Bayer Leverkusen

La squadra di Bosz, infatti, è tutt'altro che da sottovalutare e non inganni la falsa partenza casalinga contro il Lokomotiv Mosca - sconfitta 1-2 - perché in Bundesliga ha perso solo una volta ed è a un punto soltanto dalla capolista Bayern Monaco. Si schiera col 4-2-3-1, ha nel possesso palla la sua forza e ha diverse individualità importanti fra le quali spicca il giovane trequartista Kai Havertz, classe '99, citato anche dal tecnico bianconero in conferenza stampa e da tempo nel giro della Nazionale di Joachim Löw.

Kai Havertz, gioiellino della squadra tedesca

Sarri invita i suoi a giocare con leggerezza e allegria ma è consapevole che il Bayer è da prendere con le molle visto che le statistiche raccontano che nelle ultime 11 trasferte europee è uscito sconfitto solo in 2 occasioni, con 4 vittorie e 5 pareggi. La Juventus però non ha alternative e deve uscire dallo Stadium con i 3 punti e per questo si affiderà al talismano Cristiano Ronaldo, affiancato probabilmente da Higuain, con Ramsey alle loro spalle.

Le probabili formazioni

Se Bosz non transige dal 4-2-3-1, il modulo cui si affiderà Sarri sarà il 4-3-1-2 con Khedira, Pjanic e Matuidi a centrocampo, protetti da Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro, schierati davanti a Szczesny.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo. All: Sarri

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Havertz, Demirbay, Amiri; Volland. All: Bosz.

Cristiano Ronaldo cerca il primo gol europeo della stagione

Dove vedere il match in Tv e in streaming

La sfida di stasera alle 21 fra Juventus e Bayer Leverkusen sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 472 del digitale terrestre e canale 201 del satellite) e su Sky Sport (canale 252 del satellite). Sarà però possibile vederla anche in chiaro su Canale 5. Inoltre gli abbonati di Sky potranno seguire la diretta streaming su pc, smartphone e tablet tramite l'applicazione Sky Go o il sito di Sky. Inoltre il match sarà disponibile in diretta streaming per tutti sul sito Sportmediaset e, solo per gli abbonati, sulla piattaforma Now Tv.