Maurito al primo gol con la maglia parigina. I bavaresi dilagano a Londra: quaterna di Gnabry e doppietta di Lewandowski. Anche l'Atletico Madrid si prende i 3 punti.

di Franco Borghese - 01/10/2019 23:55 | aggiornato 01/10/2019 23:59

Vittorie importanti, gironi di Champions League indirizzati. Nella seconda giornata della massima competizione europea ci sono state diverse dimostrazioni di forza. Una in particolare: il Bayern Monaco, dopo esser andato sotto per 1-0 a Londra contro il Tottenham, ha ribaltato il risultato, andando a vincere in casa della finalista della scorsa stagione per 7-2. Dopo il gol iniziale di Son i bavaresi si sono scatenati con Kimmich, Lewandowski (doppietta) e Gnabry (quaterna). Inutile il gol di Kane (su rigore) nel finale. I tedeschi comandano così il girone B con 6 punti. Il Tottenham è terzo a quota 1, la Stella Rossa è seconda con 3 punti.

I serbi, che nel turno precedente avevano perso proprio con il Bayern, hanno infatti vinto 3-1 in casa contro l'Olympiakos. Vittoria fondamentale anche per la Juventus, che inguaia il Bayer Leverkusen. I bianconeri, che nel fine settimana sfideranno l'Inter, si sono imposti per 3-0. Decisivo il gol in avvio di Higuain, che ha preceduto quello siglato da Bernardeschi nella ripresa e quella di Ronaldo nel finale. I tedeschi restano quindi ultimi con 0 punti, a -3 dalla Lokomotiv Mosca terzo. I russi sono stati battuti 2-0 in casa dall'Atletico Madrid, che è quindi primo insieme alla Juve nel girone D della Champions League.

Vittoria importante anche per il PSG: i francesi battono 1-0 il Galatasaray e dominano il gruppo A con 6 punti. Decisivo il primo gol con la magia parigina di Mauro Icardi, schierato dal primo minuto. Il Real Madrid è sorprendentemente fermo a 1. Nel girone di Champions League dell'Atalanta vince ancora il Manchester City che batte 2-0 la Dinamo Zagabria. La squadra di Guardiola sarà la prossima avversaria dei bergamaschi che nel pomeriggio hanno perso 1-2 in casa con lo Shakthar Donetsk. Male anche il Real Madrid, che solo nel finale segna il 2-2 contro il Club Brugge.

Icardi festeggia dopo il suo primo gol in Champions League con il PSG

Champions League, tutti i risultati della serata

Di seguito tutti i risultati delle partite della seconda giornata della Champions League andate in scena alle 21:00.

Girone A

Galatasaray-PSG 0-1 Real Madrid-Club Brugge 2-2

Classifica: PSG 6, Club Brugge 2, Galatasaray e Real Madrid 1.

Girone B

Stella Rossa-Olympiakos 3-1

Tottenham-Bayern Monaco 2-7

Classifica: Bayern Monaco 6, Stella Rossa 3, Olympiakos e Tottenham 1.

Girone C

Manchester City-Dinamo Zagabria 2-0

Atalanta-Shakthar Donetsk 1-2

Classifica: Manchester City 6, Dinamo Zagabria e Shakthar 3, Atalanta 0.

Girone D

Juventus-Bayer Leverkusen 3-0

Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid 0-2

Classifica: Juventus e Atletico Madrid 4, Lokomotiv Mosca 3, Bayer Leverkusen 0.