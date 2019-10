L'inglese classe 2000 potrebbe lasciare i gialloneri già nella prossima finestra estiva del calciomercato: "I top club europei non sono ciechi. Sono già arrivate offerte".

di Franco Borghese - 01/10/2019 15:04 | aggiornato 01/10/2019 15:09

Onestà e trasparenza. Così il Borussia Dortmund si rapporta con i propri tifosi. Non si dicono bugie all'interno della famiglia, anche se a volte la verità fa male. Jadon Sancho è il giocatore che più di tutti fa sognare i sostenitori gialloneri. Merito delle sue accelerazioni, merito della sua tecnica e anche della sua freddezza sotto porta. Raramente sbaglia scelta: sa sempre se calciare o se invece servire un compagno meglio posizionato. E fa tutto benissimo. Il problema è che Sancho non resterà a Dortmund ancora a lungo. Potrebbe partire già nella prossima finestra di calciomercato.

Da quando è esploso lui, il Borussia Dortmund ha fatto il salto di qualità. Da quando è esploso lui i gialloneri puntano al titolo in Bundesliga. Per questo Sancho è stato subito notato da diversi top club europei. In estate il Manchester United ha provato a fare il grande colpo di calciomercato bussando alla porta del Dortmund. I Red Devils hanno pensato a lui anche per fare uno sgarbo al Manchester City che lo ha lasciato andare al Borussia senza ragionarci troppo. I gialloneri però sono riusciti a trattenere il giocatore.

Sancho sa che a Dortmund è cresciuto, sa che lì può crescere ancora. Perché il club gioca a livelli altissimi (sia in Bundesliga che in Champions League), perché può fare esperienza, perché in giallonero viene responsabilizzato più di quanto accadrebbe altrove. Arriverà però il giorno in cui Sancho deciderà di fare un altro scatto, questo però fuori dal campo. Deciderà di andare in uno dei top club europei.

Sancho potrebbe tornare in Inghilterra nella prossima finestra estiva di calciomercato

Calciomercato, Zorc ammette: "Sancho non resterà a lungo al Borussia Dortmund"

In un'intervista rilasciata al bisettimanale tedesco Kicker, il direttore sportivo del Borussia Dortmund Michael Zorc ha parlato proprio del futuro di Sancho, consapevole che durante il prossimo calciomercato estivo arriveranno offerte importanti:

Non bisogna essere un profeta per capire che non resterà altri 5 anni a Dortmund. Non abbiamo deciso cosa fare con lui al termine di questa stagione, ma sicuramente i grandi club europei non sono ciechi e riconoscono il suo talento. Già la scorsa estate sono arrivate proposte, ma il ragazzo sa che qui è cresciuto e che può crescere ancora. Dubito che in qualche top club inglese sarebbe andata così, dubito che lì avrebbe giocato con questa continuità.

Probabilmente è davvero così: nelle ultime due stagioni Sancho solo a Dortmund poteva totalizzare un minutaggio così consistente e a livelli così alti. Il Dortmund però con i propri tifosi vuole essere onesto e trasparente. Ed è difficile pensare che Sancho possa restare ancora a lungo. Non bisogna essere un profeta per capirlo.