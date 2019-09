Nella sera che dà l'avvio alla nuova stagione del wrestling, Seth Rollins difende il titolo contro Rey Mysterio e Brock Lesnar torna nello show rosso.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 30/09/2019 09:27 | aggiornato 30/09/2019 10:32

La Talking Stick Resort Arena di Phoenix, in Arizona, casa dei Phoenix Suns di NBA, sarà il teatro dell'inizio della season premiere di WWE Raw, una puntata storica per la World Wrestling Entertainement, che avvierà la prima "new week" televisiva con lo show rosso al lunedì, NXT al mercoledì e SmackDown (al debutto su FOXSports) di venerdì.

Una settimana che oltretutto si concluderà in bellezza con Hell in a Cell 2019 (in programma nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 ottobre, diretta scritta come sempre qui su FOXSports.it) e che quindi, per forza di cose, vedrà gli show direttamente collegati al PPV.

Così ha una valenza particolare la difesa del titolo in programma stanotte da parte di Seth Rollins, che dovrà affrontare (e battere) Rey Mysterio, per arrivare ancora da campione a HIAC 2019, dove ci sarà ad attenderlo "The Fiend" Bray Wyatt.

WWE Seth Rollins vs Rey Mysterio a WWE Raw season premiere

WWE Raw 30-09-2019, season premiere

E l'Universal Championship non sarà l'unica cintura in palio in questa puntata di WWE Raw season premier del 30 settembre 2019, dal momento che Cedric Alexander avrà una rivincita su AJ Styles per la United States Championship, mentre gli Heavy Machinery proveranno a strappare i titoli di coppia da Robert Roode e Dolph Ziggler.

Annunciato poi per questo show la presenza di due leggende come Hulk Hogan e Ric Flair, che saranno ospiti per l'occasione di MizTV. Atteso poi il ritorno a Raw di Brock Lesnar, che però a Hell in a Cell se la vedrà con Kofi Kingston per la WWE Championship.

Infine, tra le anticipazioni anche un match tra Alexa Bliss (campionessa di coppia insieme a Nikki Cross) e Sasha Banks. Questo e molto altro in programma per la puntata di Raw season premiere, che per l'occasione vi racconteremo in diretta scritta qui su FOXSports.it (con highlights e WWE News) a partire dalle 2 di notte.

Seguono aggiornamenti...