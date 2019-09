La federazione di Stamford si rifà il look in vista del debutto di una compagnia che vuole porsi come seria alternativa: i prossimi 7 giorni saranno una gioia per i fan.

di Daniele Minuti - 30/09/2019 11:33 | aggiornato 30/09/2019 11:46

Gli appassionati di wrestling di tutto il mondo hanno vissuto negli ultimi 15 anni un lungo periodo avido di novità dovuto all'incontrastato dominio nel settore della WWE. Questa sorta di monopolio è iniziato dopo il crollo della rivale WCW all'inizio del terzo millennio e non è mai stato intaccato da altre federazioni, nonostante il panorama delle compagnie indipendenti sia molto florido e abbia fornito ai fan diverse alternative in tutto questo tempo.

La situazione però sembra per la prima volta sul punto di cambiare perché la prima settimana di ottobre rischia di essere una delle più importanti della storia moderna della disciplina per via (ma non solo) dell'arrivo della All Elite Wrestling.

La neonata federazione con sede a Jacksonville e di proprietà di Shahid e Tony Khan (padre e figlio, ricchissimi imprenditori che possiedono anche i Jaguars e il Fulham) sta per lanciare il suo show settimanale e per quanto la sua presenza non sia un pericolo immediato per il dominio della WWE, gli effetti della sua nascita si stanno già facendo sentire a Stamford dove stanno dando la netta impressione di voler dare una decisa svolta alla programmazione.

kofi Kingston difenderà il titolo WWE contro Brock Lesnar venerdì notte

WWE, NXT e AEW: parte una settimana storica per il wrestling

La AEW è stata fondata per volontà del gruppo composto da Cody Rhodes, Kenny Omega e dai fratelli Nick e Matt Jackson, wrestler e vicepresidenti esecutivi che condividevano il sogno di creare una federazione capace di riunire i fan di wrestling che si appassionano al mondo delle compagnie indipendenti sotto un unico vessillo avendo però le capacità economiche di una major come la WWE.

Questo è stato reso possibile soprattutto da Tony Khan, grande fan di wrestling e imprenditore che possiede una forza economica tale da potersi permettere di dare benzina a questo progetto: Dynamite, lo show settimanale, debutterà mercoledì su un canale importante come TNT e si imporrà l'obiettivo di diventare un'alternativa credibile agli show prodotti a Stamford.

Non è la prima volta che in questi anni c'è un tentativo di rivaleggiare con la WWE (la TNA ci provò nel 2010 con pessimi risultati) ma stavolta l'arrivo di una compagnia con grandi disponibilità e capace di attirare grande attenzione senza neanche essere ufficialmente partita sembra aver stimolato l'animo competitivo di Vince McMahon.

Anche in casa della WWE infatti ci sono moltissimi cambiamenti: dopo un paio d'anni in cui la qualità media ha sofferto, a Stamford la competizione sembra aver fatto scattare una molla. Il passaggio di Smackdown sul network di Fox, con susseguente spostamento delle puntate il venerdì, è solo il primo e più importante dei motivi per cui il prodotto sembra essere sul punto di cambiare radicalmente. Con la settimana appena iniziata che si preannuncia davvero speciale.

NXT-Dynamite: parte la "Wednesday Night War"

La WWE ha infatti presentato questa settimana come una "Season premiere", scelta inusuale visto che gli show non sono mai stati divisi in stagioni, annunciando ospiti e match importantissimi per RAW, Smackdown e soprattutto per la nuova "arma" cioè NXT.

Lo show giallonero era in passato il brand di sviluppo della WWE ma (molto probabilmente condizionato dal prossimo arrivo della AEW il mercoledì sera) Vince McMahon ha deciso di spingere anche NXT in televisione togliendolo dal WWE Network su cui è stato trasmesso negli ultimi anni e dando di fatto il via a una guerra d'ascolti con Dynamite.

Il brand gestito da Triple H è infatti diretto a un pubblico molto simile a quello che apprezza la AEW basandosi su workrate e uno stile di wrestling molto più simile a quello che si trova nelle federazioni indipendenti: non è un caso che l'episodio del 2 ottobre che coincide col debutto di Dynamite sia stato letteralmente infarcito di match titolati rendendolo quasi imperdibile.

Se a questo aggiungiamo che la WWE si rifarà letteralmente il look in questa settimana (nuovi commentatori, nuovi stage, nuove grafiche, il ritorno dei fuochi d'artificio, una presentazione rivoluzionata) è chiaro che il guanto di sfida lanciato da Jacksonville sia stato più che raccolto.

WWE Matt Riddle e Velveteen Dream sono due delle più grandi stelle di NXT

Che futuro per il wrestling? A vincere saranno solo i fan

Va messa però una cosa in chiaro: premettendo che di impossibile non esiste nulla, la supremazia territoriale della WWE nel mondo del wrestling è e rimane assolutamente inattaccabile per potere mediatico, storia e popolarità nell'immaginario collettivo. Eppure in queste settimane sembra essersi realizzata la speranza che moltissimi appassionati avevano da tempo.

Una delle grandi critiche mosse alla compagnia di Stamford negli ultimi 15 anni è quella di essersi "adagiata sugli allori" per la totale assenza di competizione che non la spingeva a dare il massimo nel campo della qualità degli show come successe ai tempi della guerra con la WCW alla fine degli anni '90.

Ora però, ripetendo ancora una volta che al momento la AEW è tutt'altro che un pericolo, la WWE sembra essere stata toccata nell'orgoglio e sembra pronta a dare nuova linfa ai suoi contenuti: in questa settimana ci saranno due Season premiere di RAW e Smackdown, un episodio di NXT in cui quasi tutti i titoli saranno messi in palio e un pay per view come Hell in a Cell che vede come attrazione principale un match con protagonista Bray Wyatt, forse il lottatore più popolare del momento grazie al suo cambio di gimmick (personaggio molto estremo se paragonato a quelli a cui il pubblico è abituato in questi anni) dopo il ritorno sugli schermi.

Mercoledì notte partirà anche ufficialmente l'avventura della AEW che sta sì attirando grandi aspettative ma che al momento avrà il duro compito di costruirsi un pubblico avendo poco star power dato che per adesso le stelle conosciute su larga scala sono solamente il campione mondiale Chris Jericho e Jon Moxley.

Quel che è sicuro è che però il loro arrivo rischia di essere una svolta per la storia moderna del wrestling e che in un clima così competitivo, gli unici vincitori saranno i fan che avranno sia un'alternativa valida alla WWE sia degli show che ora dovranno necessariamente essere di alto livello. Entrambe cose che agli appassionati mancavano da molto, molto tempo.