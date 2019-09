Ha fatto gol in 10 degli ultimi 12 successi dei giallorossi e viaggia a una media di quasi una rete ogni 2 gare. E ora vuole agganciare Montella nella classifica all time.

di Franco Borghese - 30/09/2019 11:08 | aggiornato 30/09/2019 11:14

Una maledizione a Milano, un portafortuna a Roma. La maglia numero 9 in Serie A ha effetti completamente diversi. Il Milan, da quando ha perso Filippo Inzaghi (si è ritirato nel 2012), non ha più avuto un centravanti in grado di onorarne la maglia. Eppure di giocatori importanti (da Fernando Torres a Higuain) ne ha avuti parecchi. Chi indossa quel numero, in rossonero, si inceppa, non segna. Al contrario di quanto accade nella sponda giallorossa della Capitale.

La neonata Roma di Fonseca dipende evidentemente da Edin Dzeko. I numeri in tal senso parlano chiaro: quando segna il bosniaco, la Roma vince (quasi) sempre. È successo dieci volte nelle ultime 12 occasioni in cui il centravanti ha fatto gol. Proprio come accaduto ieri a Lecce nell'ultimo turno di Serie A. Dzeko ha segnato di testa l'unico gol dell'incontro. Più decisivo di così... Servivano i 3 punti per restare aggrappati al Napoli e all'Atalanta in classifica e per tenersi la Lazio alle spalle.

Nell'ultima trasferta dei giallorossi, a Bologna, era successa la stessa cosa. Dzeko ha infatti segnato nell'ultimo minuto di recupero, permettendo alla Roma di conquistare altri 3 punti pesantissimi. Due vittorie ottenute lontano dall'Olimpico soprattutto grazie a lui.

Dzeko porta fortuna alla Roma: quando segna i giallorossi vincono

Serie A, Dzeko sempre più importante per la Roma

A Bologna l’assist era arrivato dal piede fatato di Lorenzo Pellegrini, ieri è toccato a quello altrettanto magico (forse anche un po' di più...) di Henrikh Mkhtaryan. Pochi minuti prima del vantaggio giallorosso, l'armeno aveva sprecato un'ottima occasione calciando fuori, da posizione favorevolissima, un bel pallone servitogli proprio da Dzeko. A dimostrazione che il bosniaco è anche un ottimo uomo-squadra, ma non sempre i compagni lo sfruttano a dovere.

Sta di fatto che con il gol di ieri Dzeko è arrivato a quota 92 centri in 186 partite giocate con la Roma (fra Serie A e coppe). Di media quasi una rete ogni due gare. E, tra l’altro, Lecce era una di quelle città dove Dzeko non aveva ancora mai segnato, anche perché ieri era di fatto la prima volta che ci giocava. Il bosniaco ha confermato anche un'altra statistica interessante: contro le squadre neopromosse in Serie A ha totalizzato 18 reti in 22 partite. Il prossimo obiettivo è quello di superare Montella al sesto posto della classifica all time dei goleador giallorossi. L'aeroplanino ha ancora 10 gol di vantaggio. Non tanti per uno come Dzeko. A cui la numero 9 porta fortuna. E che a sua volta è l'amuleto della Roma: se segna lui i 3 punti sono (quasi) assicurati.