Le parole dell'attaccante cileno a due giorni da Barcellona-Inter.

di Redazione Fox Sports - 30/09/2019 16:08 | aggiornato 30/09/2019 16:13

Due giorni a Barcellona-Inter, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Ai microfoni del sito dell'Uefa ha presentato la partita l'attaccante nerazzurro Alexis Sanchez, che in passato ha indossato anche la maglia blaugrana:

In casa sono molto forti, hanno la sicurezza di giocare lì. Se abbiamo un’occasione o due occasioni, non possiamo sprecarle. Ho giocato con lo United lì e abbiamo sprecato tre o quattro occasioni chiare. Se vuoi battere il Barcellona non puoi buttare nessuna chiara possibilità

Sulla scelta di andare all'Inter:

Volevo tornare a giocare a calcio con un allenatore che già conoscevo e con giocatori che già conoscevo. Penso che stia mettendo insieme qualcosa di buono per il futuro. L’Inter non vince niente da sette-otto anni e questo è stato alla base della mia scelta di tornare in Italia per cercare di vincere qualcosa con questo club

Sulla Champions League:

Ogni giocatore vorrebbe vincere una Champions League. La giochi per vincerla, non solo per competere. Io la gioco per vincere. È una cosa bella per ogni giocatore e l’Inter deve essere entusiasta di giocare di nuovo la Champions League

Sull'esperienza col Barcellona: