Apre le marcature McTominay allo scadere del primo tempo, risponde Aubameyang a inizio ripresa.

di Leonardo Mazzeo - 30/09/2019 22:51 | aggiornato 30/09/2019 22:56

Era piuttosto ovvio che la partita tra Manchester United e Arsenal all'Old Trafford potesse trasformarsi in uno spot per la Premier League, ed effettivamente così è stato: tanta corsa, altrettanti contrasti, sfuriate da una parte e dall'altra e match che si accende all'improvviso. Alla fine la partita termina in parità: finisce 1-1, con i Gunners che nella ripresa, grazie alla rete di Aubameyang, riescono a pareggiare il gol McTominay.

Sì, è stato uno spot. Probabilmente potrebbe anche essere il trailer della Premier League stessa, anche se dalla prima mezz'ora non si direbbe: tanto studio, forse troppo, ma era solo il preludio ad un match pieno di capovolgimenti di fronte. Il risultato finale è solo di 1-1, ma il passivo (sia da una parte che dall'altra) sarebbe potuto essere più pesante.

Per il Manchester United un'eventuale vittoria avrebbe significato tanto, in un momento delicato, ma un pareggio interno con l'Arsenal è un risultato tutt'altro che disastroso. Pogba e compagni ce l'hanno messa tutta, così come hanno fatto i ragazzi di Emery. Niente rimpianti, quindi, né da una parte né dall'altra.

Premier League, Manchester United-Arsenal: il racconto di un primo tempo a due facce

Tanto soporifera la prima metà quanto bella la seconda: i primi 45' all'Old Trafford hanno due facce completamente diverse. Di più: dopo il 30' non sembrava più la stessa partita. Ma la Premier League è così, ed è anche per questo che è così appassionante. Chiacchiere a parte, in campo Manchester United e Arsenal si sono studiate per una buona mezz'ora, poi hanno deciso di affondare.

Pereira ci prova al 29' con un'azione personale, dall'altra parte risponde Pépé con un paio di tentativi da buona posizione. Poi, tra il 42' e il 44' doppia occasione: prima Pogba lancia in campo aperto Rashford che spreca, poi sono i Gunners ad avere praterie, ma De Gea è bravo a salvare prima su Saka, poi su Guendouzi (grande intervento del portiere spagnolo). Ok, tutto qui? Niente affatto.

Quando ormai il primo tempo sembrava avviarsi inesorabilmente verso lo 0-0, lo United ha piazzato la zampata vincente. Galoppata sulla destra di James (un treno), palla in mezzo con Rashford che non ci arriva di poco; l'attaccante riesce comunque a prendere il possesso del pallone e a scaricarlo dietro a McTominay, che spara un missile sotto l'incrocio (con una leggera ma decisiva deviazione) e fa 1-0.

La ripresa

Poco da segnalare nei primi dieci minuti della ripresa, dopo i quali Emery decide di richiamare in panchina Torreira (serata difficile per lui) e di lanciare nella mischia Ceballos. Al 13' arriva il pareggio dei Gunners: errore in appoggio di Tuanzebe che regala palla a Saka, il quale a sua volta la regala ad Aubameyang che solo davanti a De Gea non sbaglia. Il guardalinee sbandiera un fuorigioco inesistente, il VAR interviene e convalida il gol. Un minuto più tardi, Saka stava per realizzare il gol del clamoroso vantaggio, ma il suo tiro (deviato) finisce sopra la traversa.

Al 65' tiro da manuale di Pogba, che da fuori prova a piazzare alla sinistra di Leno: la sua bellissima parabola termine di un soffio a lato. Cinque minuti più tardi, McTominay sfiora la doppietta: da calcio d'angolo piove un pallone al centro dell'area dei Gunners, il centrocampista è liberissimo di colpire ma la incorna sopra la traversa. Il numero 38, non contento, al 74' tira ancora da fuori area: vola Leno che la spedisce in angolo.

Nell'ultimo quarto d'ora, nonostante la stanchezza, le squadre non rinunciano ad attaccare. Ma dopo tanta corsa i giocatori arrivano evidentemente appannati nell'area avversaria, e negli ultimi 16 metri né Red Devils né Gunners riescono a far male. E il risultato non cambia più: finisce 1-1, nonostante United e Arsenal abbiano cercato la vittoria fino alla fine (con tanto di gran parata di Leno sulla punizione di Rashford nel recupero).