La terza giornata dei Mondiali di atletica di Doha regala il quarto titolo mondiale a Shelly Ann Fraser Pryce nei 100 metri e una fantastica finale di salto con l’asta femminile vinta da Anzhelika Sidorova con 4.95m.

30/09/2019

Shelly Ann Fraser Pryce ha conquistato la quarta medaglia d’oro iridata sui 100 metri della sua lunga e straordinaria carriera stabilendo la migliore prestazione mondiale dell’anno con 10”71. The “Pocket Rocket”, come viene soprannominata la fuoriclasse giamaicana ha sfiorato di un centesimo di secondo il record nazionale da lei stessa stabilito sette anni fa.

Fraser Pryce ha celebrato l’ottavo titolo mondiale complessivo tra tutte specialità della sua carriera comprese le staffette portando in braccio il figlio Zyon di due anni.

Shelly Ann Fraser:

Si avvera il mio sogno di aver vinto ancora un titolo mondiale a 32 anni. Non sono riuscita a dormire la scorsa notte. Non gareggiavo in una grande manifestazione di campionato dalle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Ho lavorato molto duramente per tornare a grandi livelli. Zyon e mio marito sono la mia forza. E’ grazie a loro che sono ancora qui

La britannica Dina Asher Smith ha vinto il suo primo argento iridato individuale battendo il record nazionale con 10”83. L’ivoriana Marie Josée Ta Lou è salita ancora sul podio al terzo posto in 10”90 due anni dopo il doppio argento sui 100 e sui 200 metri dell’edizione precedente di Londra 2017. Elaine Thompson non è salita sul podio nonostante un eccellente 10”93.

Dina Asher Smith:

Il record nazionale è molto di più di quanto potessi chiedere da una finale mondiale. Avrei voluto vincere ma Shelly Ann ha corso una gara straordinaria. Ho ancora una chance sui 200 metri. Ora mi prendo un po' di riposo per arrivare pronta sui 200 metri

Le tre medagliate dei 100 metri si ritroveranno di fronte anche sui 200 metri.

Semifinali 100 metri femminili

Marie Josée Ta Lou ha vinto la prima semifinale dei 100 metri in 10”87 davanti a Elaine Thompson (11”00) e a Teanhna Daniels (11”10).

Dina Asher Smith ha ripetuto lo stesso tempo di Ta Lou aggiudicandosi la seconda semifinale in 10”87 davanti alla giamaicana Jonielle Smith (11”06) e alla primatista svizzera Mujinga Kambundji (11”10). L’elvetica è rimasta fuori dalla finale per un solo millesimo di secondo. La statunitense English Gardner si è infortunata nuovamente dopo aver subito uno strappo muscolare due anni fa.

Shelly Ann Fraser Pryce ha dominato la terza semifinale firmando il miglior tempo con 10”81 davanti a Murielle Ahouré (11”05) e Dafne Schippers (11”07).

Salto con l’asta femminile: Sidorova batte Morris con 4.95m

Anzhelika Sidorova si è laureata campionessa mondiale del salto con l’asta all’aperto con 4.95m vincendo un fantastico duello con la statunitense Sandi Morris, alla quale non è bastato migliorare il personale stagionale di 4.90m per vincere il primo oro outdoor della sua carriera. Entrambe hanno superato tutte le misure fino a 4.90m alla prima prova. Alla misura successiva di 4.95m la russa ha centrato il salto della vittoria alla terza e ultima prova a sua disposizione, mentre la statunitense ha commesso tre errori.

Anzhelika Sidorova:

Sapevo che sarebbe stato necessario saltare almeno 4.90m per salire sul podio. Ero fiduciosa nelle mie possibilità in ogni salto. Ero concentrata a saltare sempre tutte le misure al primo tentativo perché sapevo che sarebbe stata l’unica chance per vincere. Alcune settimane fa piansi per aver perso la finale della Diamond League a Bruxelles. Ora sono contenta di essere stata battuta in quell’occasione perché la sconfitta mi ha reso più arrabbiata e concentrata sul principale obiettivo stagionale

La campionessa in carica Ekaterini Stefanidi ha perso l’imbattibilità nelle grandi rassegne di campionato all’aperto che durava dalle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 ma ha migliorato il personale con 4.85m al secondo tentativo prima di commettere tre errori a 4.90m.

La gara di salto con l’asta di Doha 2019 è stata di straordinaria qualità perché ha visto sei astiste superare la misura di 4.80m (oltre alle tre medagliate anche la britannica Holly Bradshaw, la canadese Alysha Newman e la svedese Angelica Bengtsson). Le prime dodici hanno valicato l’asticella a 4.70m. Un livello stellare mai visto prima nella storia dei Mondiali outdoor.

Finale del salto triplo maschile: Quarto oro iridato per Taylor

Christian Taylor ha conquistato il quarto titolo mondiale all’aperto della sua straordinaria carriera vincendo con 17.92m al quinto tentativo dopo aver iniziato la finale con due salti nulli. Con un salto da 17.86m al quarto tentativo Taylor ha superato l’amico-rivale Wlll Claye, che conduceva con un salto da 17.72m al secondo round. Entrambi si sono migliorati nel quinto tentativo. Taylor ha realizzato la misura vincente con 17.92m, mentre Claye si è migliorato di due centimetri con 17.74m. Il campione africano Fabrice Zhango ha vinto la prima medaglia per il Burkina Faso nella storia dei Mondiali con l’eccellente record personale di 17.66m al termine di una gara comprendente altri due salti eccellenti da 17.56m e 17.46m. Zhango si allena in Francia sotto la guida del campione del mondo del salto triplo di Mosca 2013 Teddy Tamgho. Pedro Pablo Pichardo ha saltato l’ottima misura di 17.62m, che non è bastata per salire sul podio. Il cubano Cristian Napoles si è classificato al quinto posto con 17.38m.

Taylor superò i 18 metri per la prima volta in carriera a Doha nel meeting della Diamond League del 2015 quando saltò 18.04m ma perse la gara per due centimetri contro Pichardo.

Christian Taylor:

Doha è un luogo speciale per me. Ricevo sempre molto sostegno qui e le condizioni sono perfette. Volevo una misura migliore ma sono contento della vittoria

Will Claye:

La pedana era molto veloce e ho dovuto adattare la mia rincorsa. La chiave era trovare l’asse di battuta e Christian è stato il migliore sotto questo aspetto. Sono grato per questa medaglia. Non volevo deludere la gente e so che la mia famiglia e i miei amici saranno orgogliosi di me

Fabrice Zhango:

Finalmente il Burkina Faso entra a far parte dell’atletica mondiale. Spero che arriveranno altre medaglie. Ora la gente sta festeggiando nel mio paese e posso immaginare come saranno le celebrazioni quando arriverò in Burkina Faso

Staffetta 4x400 mista: oro e record del mondo per gli Stati Uniti

Il team statunitense della staffetta 4x400 mista composto da Will London, Allyson Felix, Courtney Okolo e Michael Cherry ha vinto l’oro in 3’09”34 stabilendo il secondo record del mondo in due giorni in questa specialità che ha fatto il debutto ufficiale nel programma dei Mondiali. Allyson Felix ha vinto il dodicesimo oro e l’ottavo in staffetta della sua carriera ai Mondiali diventando l’atleta più titolata nella storia della rassegna iridata con una vittoria in più di Usain Bolt. La fuoriclasse statunitense ha vinto anche tre argenti e due bronzi per un totale di 17 medaglie. Continua il rapporto speciale di Allyson con la città di Doha, dove ha conquistato dieci vittorie su tutte le distanze dai 100 ai 400 metri.

La Giamaica si è aggiudicata la medaglia d’argento in 3’11”78 precedendo il Barhein (3’11”82 con una frazione corsa dalla vice campionessa mondiale di Londra 2017 Salwa Eid Naser). Prima nazione europea è stata la Gran Bretagna al quarto posto in 3’12”27.

Marcia 20 km femminile: terzo oro iridato per Liu Hong

La primatista mondiale e campionessa olimpica Liu Hong ha dominato la 20 km di marcia femminile in 1h32’57” vincendo il terzo oro iridato della sua carriera dopo due anni di pausa per maternità. La Cina ha fatto tripletta sul percorso della Corniche di Doha con Qiyeyang Shenjie (1h33’10”) e Yang Lijang (1h33’17”). Antonella Palmisano, non al meglio della condizione in una stagione difficile, ha concluso la sua fatica al tredicesimo posto in 1h37’36” due anni dopo il bronzo vinto a Londra. La pugliese è stata la quarta delle europee. La milanese Valentina Trapletti si è classificata diciassettesima e settima delle europee in 1h38’22”. Liu Hong è andata in fuga ad un chilometro dalla fine. La brasiliana Erica De Sena è stata la migliore delle non cinesi in quarta posizione in 1h33’36” davanti alla colombiana Sandra Arenas (1h34’16”).

Batterie 200 metri maschili: Desalu in semifinale

Il secondo sprinter italiano più veloce di sempre sui 200 metri Eseosa Desalu si è qualificato per le semifinali con uno dei tre tempi di ripescaggio grazie al quarto posto in 20”43 nella quinta batteria vinta dal canadese Aron Brown in 20”10 per un solo centesimo di secondo sul britannico Miguel Francis.

Eseosa Desalu:

Ho sperato fino all’ultima batteria che non ci fossero risultati migliori del mio. Ho sudato freddo ma ora sono ancora più carico. Ora riposo e domani sarà un altro giorno. Nella gara di oggi il lanciato è andato così così. La partenza, come sempre migliorabile nella tecnica, l’ho corsa più veloce del solito

L’altro azzurro Antonio Infantino si è classificato al settimo posto in 20”89 nella batteria vinta dall’equadoregno Alex Quinonez in 20”08.

La star dei 200 metri Noah Lyles si è limitato allo stretto necessario per qualificarsi con il secondo posto nella sua batteria in 20”26 dietro alla medaglia di bronzo dei Mondiali di Londra 2017 Jereem Richards.

Il britannico Adam Gemili è partito subito forte vincendo la prima batteria dei 100 metri in 20”06 davanti al campione del mondo in carica Ramil Gulyev (20”27).

Il canadese André De Grasse ha destato un’ottima impressione vincendo la sesta batteria in 20”20 davanti al sudafricano Clarence Munyai (20”29).

Il primatista asiatico Xie Zhenye ha confermato il suo ottimo momento di forma vincendo la sua batteria in 20”20 davanti al britannico Zharnel Hughes (20”24).

Semifinali 800 metri maschili

Il portoricano Wesley Vazquez ha dominato la prima semifinale in un eccellente 1’43”96 con una gara da front runner dall’inizio alla fine. Il keniano Ferguson Rotich ha prenotato il secondo posto per la finale con 1’44”20 precedendo lo statunitense Clayton Murphy (1’44”48) e lo spagnolo Adrian Ben (1’44”97).

Il vincitore dell’ultima edizione della Diamond League Donovan Brazier ha fatto suo il successo nella seconda semifinale in 1’44”87 precedendo il canadese Marco Arop (1’45”07) e il keniano Emmanuel Korir (1’45”19).

Il bosniaco Amel Tuka si è imposto nella terza semifinale in 1’45”63 davanti allo statunitense Bryce Hoppel (1’45”95) qualificandosi per la seconda finale iridata quattro anni dopo il bronzo vinto a Pechino 2015.

Festa per Giorgi e Tortu a Casa Atletica Italiana

La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha festeggiato la splendida medaglia di bronzo di Eleonora Giorgi nella 50 km di marcia e il settimo posto di Filippo Tortu nella finale dei 100 metri a Casa Atletica Italiana.

Eleonora Giorgi:

In queste ore mi sono resa conto di aver realizzato qualcosa di grande, che non immaginavo. L’ho vissuta come un’impresa epica, se penso che il vincitore della gara maschile ha chiuso con un tempo che è il mio personale. Credevo che per un buon piazzamento fosse importante arrivare al traguardo, perché non tutte ce l’avrebbero fatta. Vedere atleti in difficoltà sul percorso mi ha preoccupata, ma io cercavo di tenere il mio ritmo. Oggi direi che vale la pena essere passata alla 50 km in una stagione che mi ha dato anche il record europeo. Una scelta che rifarei mille volte, nonostante sia una gara veramente lunga, che anche in condizioni normali è un’incognita e può succedere di tutto. La preparazione non è stata semplice, anche durante gli allenamenti sono capitati momenti di crisi durante i lunghi, e di discussione con il mio tecnico Gianni Perricelli

Filippo Tortu: