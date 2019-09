Il dirigente rossonero fa quadrato attorno al proprio allenatore, ma l'ambiente borbotta e San Siro si svuota. Decisiva la trasferta di Marassi: "Il mister provi a uscirne".

di Andrea Bracco - 30/09/2019 08:57 | aggiornato 30/09/2019 08:57

Doveva essere la serata del rilancio, si è trasformata in un incubo dal quale difficilmente se ne potrà venire fuori. Il Milan è in crisi nera e Marco Giampaolo, oggi, rischia più che mai. D'altronde era da tantissimi anni che i rossoneri non partivano così male in campionato. Inoltre, come se non bastasse, la storia recente del club parla di una realtà sempre vincente - eccezion fatta per la parentesi degli ultimi anni - costellata di successi e trofei. Quando Giampaolo ha accettato il Milan non poteva immaginarsi di finire sulla graticola così presto, ma la prestazione sfoderata contro la Fiorentina rinsalda le insicurezze fuoriuscite già durante il derby contro l'Inter.

E no, nemmeno l'ottima prestazione di Rafael Leao, la seconda consecutiva, rinfranca uno spirito abbattuto dalle giocate di Chiesa, Ribery e Castrovilli, dominanti in accellerazione quando si trattava di ripartire e bucare una fase difensiva che ha fatto acqua da tutte le parti. Il tecnico abruzzese è più solo che mai: se dopo la sconfitta di Torino i segnali erano stati incoraggianti, la débâcle, interna al cospetto dei Viola non lascia spazio a interpretazioni. Il pubblico ha provato a dare la scossa, ma a un quarto d'ora dalla fine San Siro si è svuotato desolatamente. Festa finita, la gente se ne va e il padrone di casa si ritrova con tutta la casa da pulire in attesa che i genitori rientrino.

Il problema è strutturale e nessuno lo nega: la società non punta in alto ormai dal lontano 2011 e non sorprende il tributo che tutto lo stadio ha riservato a Kevin Prince Boateng, uno degli eroi dell'ultimo Scudetto. In mezzo sono successe tante cose: Berlusconi ha mollato dopo quasi 30 anni, il club è finito in mano a un cinese squattrinato prima e a un fondo speculativo poi. Giampaolo non è altro che l'ennesimo equivoco di una gestione improntata solo ed esclusivamente sulla parte economica, la valorizzazione del marchio e, soprattutto, la costruzione di un nuovo stadio.

Paolo Maldini, uno dei dirigenti più in vista dell'attuale Milan: l'ex bandiera rossonera ha difeso Giampaolo nonostante il disastro visto contro la Fiorentina, ma la sensazione è che il tecnico sia in bilico e possa saltare a breve

Milan, Maldini conferma Giampaolo con riserva: "Dobbiamo uscirne con il lavoro"

Dopo Torino, si diceva, Giampaolo sembrava più sereno, ma ben presto la squadra è stata ricacciata all'inferno. Paolo Maldini ha però difeso il suo allenatore anche dopo la brutta batosta di domenica sera. Il dirigente rossonero, che assieme a Boban si è occupato di gestire l'ultima sessione estiva di mercato (non senza qualche errore grossolano), ha rassicurato il proprio mister spronandolo a trovare una soluzione per uscire da questa situazione complicata:

La squadra è giovane, sapevamo che ci sarebbe stato bisogno di tempo. In questo momento sembrerebbe non esserci una via di uscita, ma deve trovarla l’allenatore con il lavoro.

Maldini ha anche dichiarato che, effettivamente, quattro sconfitte in sei partite sono decisamente troppe per chi ha un certo tipo di ambizioni, giustificando la reazione dei tifosi che - all'ennesima prestazione scialba - hanno abbandonato lo stadio.

Tutte le alternative: sogno Allegri, poi Spalletti, Ranieri e una new entry

Inevitabile parlare quindi di alternative. In casa Milan si sta studiando il profilo del possibile nuovo allenatore qualora Giampaolo dovesse cadere anche a Marassi, nella delicata trasferta del prossimo weekend in programma con il Genoa. Gennaro Gattuso è uscito dalla lista ormai da giorni: il mister calabrese piace proprio al Grifone ma potrebbe anche tentare una nuova avventura all'estero, allo Spartak Mosca. Il sogno è Massimiliano Allegri, uno che da queste parti c'è già stato lasciando un discreto ricordo. Il problema ovviamente è di natura economica: Allegri attualmente è sotto contratto con la Juventus e percepisce 7 milioni netti l'anno, ma per rinnovare ne aveva chiesti addirittura 9.

Impossibile, a queste cifre, pensare di riportarlo sulla panchina rossonera. Il piano B conduce a Luciano Spalletti, anche lui reduce da un biennio tutto sommato positivo alla fine del quale ha regalato due qualificazioni in Champions League all'Inter. Claudio Ranieri rappresenterebbe invece la figura di quel normalizzatore del quale ci sarebbe bisogno dalle parti di Milanello: dopo l'avventura con la Roma, l'ex manager di Chelsea e Leicester potrebbe aggiungere un'altra esperienza in una big - seppure decaduta - al suo curriculum.

Il nome nuovo, infine, è Rudi Garcia, altro profilo che propone un calcio pragmatico improntato alla valorizzazione delle risorse che ha a disposizione. A differenza di Giampaolo, più dogmatico e "di concetto", il tecnico francese sulla carta avrebbe una figura internazionale e sarebbe totalmente estraneo agli umori della piazza, arrivando dall'estero. Attorno a lui si potrebbe cominciare a ricostruire quel che rimane del Milan, che però oggi ha deciso di concedere ancora un'opportunità al suo attuale allenatore. Una sorta di fiducia a tempo, destinata a spegnersi presto se la rotta non verrà invertita con decisione nelle prossime settimane.