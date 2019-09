I rossoneri, mai così male a inizio campionato dalla stagione 1938/1939, sono ancora nei pensieri del 33enne giapponese Keisuke Honda, che attualmente svincolato si propone con un messaggio su Twitter.

di Simone Cola - 30/09/2019 15:43 | aggiornato 30/09/2019 15:48

Quello che sta vivendo il Milan in questo inizio di campionato può essere definito senza dubbio un incubo a occhi aperti, un brusco risveglio dopo un'estate che sembrava avere portato nuove prospettive dopo anni difficili. La consapevolezza che ripartire dai giovani non sarebbe stato facile, così come farlo con un nuovo tecnico con una nuova idea di calcio come Marco Giampaolo, certo non basta per giustificare quello che è il peggior avvio dei rossoneri da più di ottant'anni.

Bisogna infatti risalire alla stagione 1938/1939 per trovare un Milan sconfitto in 4 delle prime 6 giornate di campionato, decisamente altri tempi, come testimoniato peraltro dal fatto che si trattò della prima stagione in cui il nome del club fu italianizzato in "Milano" per volere del regime fascista. Allora i rossoneri incassarono 4 sconfitte - contro Roma, Inter, Genoa e Bari - ottenendo appena 2 pareggi con Roma e Livorno, l'inizio da incubo di una stagione che avrebbe visto il Diavolo salvarsi soltanto nel finale.

Il Milan di Giampaolo ha già fatto meglio, strappando due vittorie consecutive con Brescia e Verona, ma certo la situazione non è cambiata di molto: la sensazione è che il tecnico, che pure è stato confermato dalla dirigenza, non abbia a disposizione la squadra adatta per il suo tipo di calcio, mancando soprattutto di quel trequartista atteso a lungo in estate e mai arrivato. Ed è così che con il calciomercato chiuso arriva la candidatura di Keisuke Honda, rossonero dal 2014 al 2017 e attualmente svincolato, che si propone al suo ex club tramite Twitter.

In rossonero dal 2014 al 2017, Keisuke Honda ha totalizzato 92 presenze e 11 reti con il Milan conquistando la Supercoppa Italiana nel 2016.

Milan, Honda vuole dare una mano: "Se avete bisogno chiamatemi"

Arrivato nel gennaio del 2014 dopo essersi svincolato dal CSKA Mosca, quello che viene considerato uno dei più forti calciatori giapponesi di sempre se ne andò alla scadenza del contratto nell'estate del 2017, chiudendo così un'esperienza - 92 presenze e 11 reti - senza acuti particolari ma vissuta comunque con la massima professionalità. Trequartista mancino, dotato di un gran tiro e di ottime qualità tecniche, come tanti Honda arrivò in un momento non felice per il Milan, un momento che poi non si è rivelato tale e che si è trascinato fino a oggi.

Lasciata l'Italia Honda si è accasato prima in Messico, giocando con il Pachuca, e poi in Australia dove ha indossato la maglia del Melbourne Victory, club con cui ha raggiunto le semifinali della A-League 2018/2019 e che ha poi lasciato lo scorso giugno, a pochi giorni di distanza dal suo 33esimo compleanno. Attualmente ct part-time della Cambogia, che sta guidando nel girone C delle qualificazioni asiatiche ai Mondiali di Qatar 2022, Keisuke Honda aveva già fatto parlare di se nei giorni scorsi quando si era proposto al Manchester United, dicendosi disposto a tornare in campo anche senza stipendio.