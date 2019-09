Dopo alcune stagioni interlocutorie le Foxes sembrano essere tornate grazie a Brendan Rodgers, che guida una rosa con molte novità ma dove non mancano gli eroi della Premier vinta contro ogni pronostico nel 2016.

di Simone Cola - 30/09/2019 18:08

A distanza di tre anni dalla storica stagione 2015/2016, quella che lo vide conquistare la Premier League contro ogni pronostico, il Leicester City torna finalmente ad aprire le ali andando a posizionarsi con decisione nella parte alta della classifica in quello che viene considerato il più bello e competitivo campionato al mondo. Un exploit, quello delle Foxes guidate adesso in panchina da Brendan Rodgers, che dopo 7 giornate non può più essere definito casuale e che costringerà ancora una volta le big a fare i conti con una squadra che già in passato ha dimostrato di essere capace di tutto.

L'ultimo turno di campionato del resto parla chiaro: impegnato in casa contro il pur traballante Newcastle di Steve Bruce, il Leicester ha saputo dare continuità all'eccellente vittoria ottenuta una settimana prima contro il Tottenham vice-campione d'Europa regolando i Magpies con un netto 5-0 al termine di una gara dominata in lungo e in largo: in vantaggio con uno straordinario assolo di Ricardo Pereira, 25enne terzino portoghese già in gol contro gli Spurs, le Foxes hanno dilagato dopo l'espulsione di Hayden rendendosi protagonisti di un vero e proprio tiro al bersaglio verso la porta difesa da Dubravka.

Sono arrivati così in rapida successione la doppietta di Jamie Vardy, l'autogol di Dummett e il gol a tempo scaduto di Wilfred Ndidi, mediano arrivato nel 2017 e finalmente protagonista al punto da ispirare azzardati paragoni con l'illustre predecessore nel ruolo N'Golo Kanté. Il mediano è uno dei volti nuovi di una squadra che pur salutando alcuni eroi del titolo del 2016 - Mahrez, Drinkwater, lo stesso Kanté - può ancora contare su alcuni dei protagonisti di un'annata indimenticabile, testimoni di come i miracoli, anche in un calcio come quello di oggi fatto di bilanci e bacini di utenza, siano sempre possibili.

Leicester, obiettivo Champions: è tornato lo spirito della banda di Ranieri?

Nel corso dell'ultima stagione la Premier inglese ha dominato le coppe europee - quattro squadre su quattro nelle due finali di Champions e Europa League - e ha visto Liverpool e Manchester City contendersi la vittoria del campionato punto su punto fino all'incredibile vittoria finale dei Citizens di Guardiola per 98 a 97. Un torneo in cui il Leicester è stato poco più che una comparsa, ruolo che sembrava essere destinato a recitare già all'indomani dell'incredibile trionfo del 2016.

Incapaci di ripetersi, gli allora campioni d'Inghilterra scivolarono fin da subito nelle retrovie della classifica, un calo di rendimento clamoroso che portò all'esonero di Ranieri. Dopo il tecnico italiano, che resterà per sempre un eroe e un simbolo della città e del club, le Foxes non sono riuscite a risollevarsi né con Craig Shakespeare né con il suo successore, il francese Claude Puel: tre stagioni, un dodicesimo e due noni posti e la netta sensazione di essere sprofondati nuovamente nell'anonimato che ha accompagnato la squadra nel corso di praticamente tutta la sua lunga storia, ultrasecolare e contraddistinta, oltre che dalla Premier del 2016, da tre vittorie in Coppa di Lega e quattro finali di FA Cup perse.

Con l'arrivo di Brendan Rodgers, prelevato non senza polemiche dal Celtic Glasgow con cui in Scozia aveva vinto tutto - rilanciandosi dopo la fallimentare esperienza al Liverpool - il Leicester è invece tornato a volare, chiudendo dignitosamente la stagione passata e iniziando alla grande quella in corso. Schierate con un intrigante 4-1-4-1, le Foxes possono contare su diversi giocatori di spessore arrivati nel corso delle ultime sessioni di mercato: il duo belga Tielemans-Praet ad esempio, capace di agire sia in regia che sulla trequarti con ottimi risultati, il ficcante esterno spagnolo Ayoze Perez, prelevato dal Newcastle, la coppia di centrali difensivi formata dall'esperto Evans e dal giovane turco Caglar Soyuncu, capaci di non far rimpiangere un certo Harry Maguire.

Figlio d'arte - il padre Peter è stato uno dei migliori portieri di sempre - Kasper Schmeichel si è consacrato nel Leicester City ed è stato uno degli eroi del 2016.

Ma se ai volti nuovi va reso il giusto merito - di Ricardo Pereira e Wilfred Ndidi abbiamo già parlato - bisogna riconoscere che il Leicester ha saputo mantenere in rosa diversi giocatori entrati nella storia con Ranieri nel 2016 e ancora capaci di fare la differenza dentro e fuori dal campo. È il caso ad esempio di Jamie Vardy, bomber considerato a lungo tra i migliori d'Europa e che eppure non ha mai puntato i piedi per andarsene, deciso a restare un simbolo nella squadra della città che lo ha eletto Re e autore nell'ultima gara contro il Newcastle di una strepitosa doppietta, un tiro di sinistro al volo che ha sorpreso Dubravka e un bel colpo di testa su cross di Marc Albrighton, altro reduce della stagione dei miracoli.

Contro i Magpies Vardy era naturalmente in campo come titolare. Con lui anche il portiere Kasper Schmeichel, il terzino Ben Chilwell e il prodotto del vivaio Harvey Barnes, ala 22enne che nel 2016 firmava il suo primo contratto da professionista godendosi la squadra dei miracoli dalla tribuna insieme ai compagni delle giovanili. Ai tre compagni dell'impresa si sono uniti in corso d'opera il già citato Albrighton e Demarai Gray, mentre sono altri due i giocatori effettivamente ancora in rosa: l'anziano difensore centrale Wes Morgan, capitano già nell'anno del titolo, e l'austriaco Christian Fuchs, che di anni ne ha 33 ma è ancora capace di giocarsi il posto con Chilwell.

Sono ancora sotto contratto anche i centrocampisti Daniel Amartey e Matty James: il primo, però, dopo un brutto infortunio che gli è costato gran parte della scorsa stagione non è ancora stato convocato, il secondo è addirittura fuori dalla lista dei 25 presentata dal club apparentemente per lo stesso motivo del compagno, ovvero una serie di problemi fisici che non gli hanno mai permesso di esprimersi al meglio. Dei due soltanto Amartey aveva avuto un ruolo minore nella vittoria del titolo 2015/2016, collezionando 5 presenze.

Divisa tra passato e presente, tra vecchi e nuovi eroi, la squadra guidata da Brendan Rodgers sembra essersi improvvisamente risollevata e aver ritrovato soprattutto lo spirito indomito di un tempo, quello che permetteva al piccolo Leicester di sfidare, e sconfiggere, i giganti della Premier League. La vittoria ottenuta sul Newcastle è soltanto l'ultima dopo quelle su Sheffield United, Bournemouth e Tottenham, terza big affrontata in un difficile inizio di campionato che ha visto le Foxes pareggiare con il Chelsea e cadere soltanto di misura contro il Manchester United. Vincere il titolo è forse un'impresa impossibile, centrare il quarto posto che vale la Champions no: la concorrenza è avvertita, le big stiano in campana, Vardy e compagni fanno sul serio. E tutti sanno cosa succede a sottovalutarli.