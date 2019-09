Sarri: "Non pensiamo all'Inter, il Bayer non va sottovalutato"

Ogni partita di Champions League è difficile, dobbiamo affrontarla con la consapevolezza giusta, come fosse una finale. Scenderemo in campo con la voglia di fare risultato

L'ho già visto, abbiamo già parlato. Per lavorare sulla fase difensiva, una persona come lui con tanta esperienza, sicuramente ci aiuterà tantissimo

Sicuramente l'Inter è una grandissima squadra, hanno tutto per essere lì. Dobbiamo continuare a battagliare per stare davanti, la prossima partita sarà una sfida bella da giocare. Speriamo di essere al 100%

