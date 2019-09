Finita qui? Forse no. Perché ora i due club avranno la possibilità di presentare un ricorso alla Corte di Arbitrato per lo sport con sede a Losanna. Si attendono quindi eventuali aggiornamenti.

Visto che i due club non sono giunti a nessun accordo, è intervenuta la FIFA che ha stabilito che la società gallese dovrà pagare solo l'acconto di 6 milioni, previsto lo scorso gennaio 2019, e non l'intera cifra.

La tragedia di Emiliano Sala torna d'attualità. L'attaccante argentino, morto in un incidente aereo il 21 gennaio 2019 mentre attraversava La Manica, era stato ceduto dal Nantes al Cardiff proprio in quella finestra invernale di mercato per la somma di 17 milioni di euro. E nonostante la sua scomparsa il club francese ha continuato a pretendere la somma pattuita.

