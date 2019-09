Il difensore centrale maliano ha giocato in Europa con la prima Roma di Spalletti. Di proprietà del Lecce, ha giocato anche a Pescara e ora riparte dal Giulianova.

di Alberto Casella - 30/09/2019 12:45 | aggiornato 30/09/2019 12:48

I difensori centrali difficilmente hanno la faccia da bravi ragazzi. Anche solo per cercare di incutere timore agli attaccanti avversari l'espressione diventa spesso ghigno, la barba è almeno di due giorni e i complimenti non sono mai di casa. Tutto il contrario di Souleymane Diamoutene, che è sempre stato, invece, molto lontano dal prototipo medio.

Nato nel 1983 a Sikasso nel Mali, questo ragazzo dai ineamenti miti e dall'espressione gentile è arrivato in Italia che era poco più di un ragazzo, chiamato, diciottenne, dall'Udinese che lo parcheggia alla Lucchese di D'Arrigo. Subito in evidenza, tanto come centrale quanto all'occorrenza sulla fascia destra, Soule attira l'attenzione di Luciano Gaucci che lo vuole a Perugia.

È il 2004 e per lui il salto dalla Lega Pro alla Serie A è notevole: passare dal marcare le punte di Lumezzane e Arezzo a quelle di Juventus, Inter e Milan potrebbe rivelarsi un trauma, ma Serse Cosmi lo getta subito nella mischia e Diamoutene non si fa intimidire. Buona la prima - 2-2 all'esordio contro il Siena che a centrocampo schiera Roberto D'Aversa e in attacco Enrico Chiesa, padre di Federico, e Tore Andre Flo - tanto che il tecnico lo mette in campo subito anche in Coppa Uefa, sia nei vittoriosi turni con Dundee e Aris Salonicco, sia nel più difficile contro il PSV Eindhoven.

Diamoutene in Coppa Uefa contro il PSV Eindhoven

Diamoutene: dalla Champions League ai Dilettanti

Un'esperienza straordinaria per Soule, che ancora oggi ricorda con molta gratitudine il tecnico Cosmi. Gaucci intanto fiuta l'affare e a fine stagione lo cede al Lecce. Quella salentina rimane tuttora la squadra nella quale il maliano ha totalizzato più presenze - ben 156 in totale, di cui 76 in Serie A con 2 gol - e alla quale è rimasto più affezionato, come ha rivelato a Il Centro, nonostante qualche incomprensione con i tifosi:

A Lecce ho vissuto cinque anni bellissimi tra Serie A e B. Ero una bandiera lì e mi spiace che quella mia parentesi al Bari abbia poi macchiato la mia storia a Lecce. Andare al Bari è stato sicuramente un errore e i tifosi non me l’hanno perdonato.

Diamoutene con la maglia del Bari, una parentesi poco fortunata

Sì, quella di Bari è stata una parentesi sfortunata sotto molti aspetti - solo 3 presenze in tutta la stagione - mentre quella successiva nella Roma del primo Spalletti Soule la ricorda con ben altro entusiasmo, anche se magari il campo lo ha visto poco:

Ho esordito in Champions League e per questo sarò sempre grato a Spalletti che mi ha dato questa possibilità.

Con la maglia del Lecce in contrasto su Adriano

Era il 2009 e negli ottavi della Coppa il tecnico toscano si era trovato senza Mexes e Cicinho: Diamoutene aveva fatto bene ma i giallorossi erano stati eliminati dall'Arsenal ai rigori, con errore fatale di Tonetto. Poi, dopo una parentesi al Pescara, torna a Lecce, potrebbe andare al Newcastle ma per trattenerlo il presidente Semeraro gli regala un suv e da lì finisce piano piano per perdersi. Prima un passaggio al Levski Sofia, poi torna al Pescara e in seguito prova anche la via della prima divisione maltese. Ma nelle settimane scorse torna il richiamo dell'Italia: lo vuole il Giulianova in Serie D e lui torna, col suo sorriso e l'espressione mite. Ma la voglia è intatta: