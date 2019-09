A dieci mesi dalla finale del Bernabeu le due rivali si contendono un posto per l'ultimo atto di coppa. Tutte le informazioni su come seguire la partita.

di Andrea Bracco - 30/09/2019 11:38 | aggiornato 30/09/2019 11:46

In giro per il mondo ci sono tante partite di calcio che valgono tanto, ma una sola vale nello stesso tempo gloria, superiorità e predominanza cittadina. Si tratta ovviamente del Superclasico argentino tra River Plate e Boca Juniors, un match che non ha eguali in tutto il globo e che, recentemente, è stato arricchito di un nuovo capitolo. Il 9 dicembre 2018 è una data che i tifosi delle due squadre non dimenticheranno facilmente: per la prima volta nella storia Millonarios e Xeneizes si sono affrontati in una finale di Copa Libertadores, un evento epocale durato circa un mese a causa dei gravi incidenti che hanno travolto Buenos Aires nella sera in cui si sarebbe dovuto giocare il ritorno in programma al Monumental, la casa del River.

Da lì la decisione drastica presa dalla Conmebol di giocare la partita al Santiago Bernabeu, dove la compagine allenata da Marcelo Gallardo ha vinto 3-1 alzando così il trofeo in faccia agli odiati rivali. A distanza di 10 mesi si replica: certo, la posta in palio non è così importante come quella dello scorso anno, ma alla fine di questi 180 minuti una delle due squadre si ritroverà a giocarsi il titolo contro la vincitrice della sfida tutta brasiliana tra Gremio e Flamengo. Se dovesse farcela il River Plate, Gallardo avrebbe l'opportunità di diventare il tecnico più vincente di sempre dell'ultracentenaria storia biancorossa. Viceversa, il Boca Juniors ha dalla sua un'ottima opportunità di cancellare - almeno parzialmente - l'onta dell'umiliazione patita durante quella triste nottata madrilena.

I due allenatori hanno fatto ampio turnover durante l'ultimo turno di Superliga: a pagarne maggiormente lo scotto è stato il Boca, bloccato sull'1-1 dal Newell's a La Bombonera. Un pareggio che non fa male, visto che la truppa del Lechuga Alfaro rimane prima in classifica, ma che - dopo quasi 8 partite - vede per la prima volta gli Xeneizes subire un gol. Gallardo invece ha espugnato il Bosque di La Plata, infliggendo la terza sconfitta consecutiva al Gimnasia di Diego Maradona grazie alle reti del giovane colombiano Carrascal e dell'esperto Ignacio Scocco. A fine partite il Muñeco si è lasciato andare in un lungo abbraccio con il Diez, che gli ha augurato buona fortuna e si è complimentato per le tantissime vittorie ottenute in quest'ultimo lustro.

Marcelo Gallardo, allenatore del River Plate: il tecnico dei Millonarios si appresta ad affrontare il Boca Juniors per la terza volta in Libertadores, dopo aver eliminato i rivali nelle due sfide precedenti

Buenos Aires blindata, c'è il Superclasico di Copa Libertadores: Boca favorito, ma occhio al River

Come arrivano le due squadre all'appuntamento più caldo e importante dell'anno? Partiamo da chi ospiterà il primo atto della sfida, ovvero il River Plate. Nonostante Gallardo abbia fatto di tutto per recuperarli, Leonardo Ponzio e Juan Fernando Quintero non saranno della partita. Il capitano e leader carismatico dei Millonarios soffre di un problema muscolare che lo costringe ai box da diverse settimane, mentre il colombiano si sta riprendendo definitivamente dalla rottura di un legamento crociato. Juanfer è già tornato in gruppo, ma non ha assolutamente il ritmo partita per approcciarsi come si deve a un impegno del genere.

Il resto del gruppo è sempre lo stesso. La difesa è collaudata e, a meno di cataclismi, anche contro il Boca Juniors dovrebbe essere la stessa vista in quasi tutte le precedenti uscite di Libertadores. Davanti ad Armani si muoverà la linea a quattro composta, da destra a sinistra, da Montiel, Martinez Quarta, Pinola e Casco. Se sarà 4-4-2 o 4-2-2-2 lo vedremo solo in campo, ma un posto fisso davanti alla difesa dovrebbe spettare a Zuculini e Palacios, gioiellino che in estate sarebbe dovuto passare al Real Madrid. Ignacio Fernandez e il piccante De la Cruz agiranno tra le linee, probabilmente dietro a Pratto e Santos Borré.

La notizia in casa boquense è la presenza di Daniele De Rossi tra i convocati. Il centrocampista è stato ripreso in tribuna mentre si gustava un mate durante la partita contro il Newell's e partirà con la squadra in vista della gita al Monumental. Il suo recupero è importante soprattutto dal punto di vista psicologico: la sua presenza, assieme a quelle di Eduardo Salvio e Ramon Abila, potranno dare una grossa carica al resto del gruppo. Wanchope scalda i motori e vorrebbe esserci dal primo minuto, anche se di fatto è rientrato solo qualche settimana fa. Difficilmente Alfaro se ne priverà schierandolo come referente offensivo di un 4-4-2 molto fluido, nel quale dovrebbe trovare spazio anche Mauro Zarate.

L'ex laziale viene usato come finto esterno sinistro, pronto ad alzarsi in appoggio al centravanti in fase offensiva. Ivan Marcone si prenderà il solito posto da mediano, con il giovane Capaldo - che sta disputando una stagione clamorosa - e Alexis Mac Allister da interni. A destra si valuteranno le condizioni di Salvio, ma non è detto che il Lechuga possa optare per una soluzione più offensiva come Reynoso o, in alternativa, per una più conservativa (Almendra, ma anche Buffarini). Dietro ci sono meno dubbi: in porta giocherà Andrada, con Weigandt a destra, Mas a sinistra e la coppia Lopez - Izquierdoz al centro.

E Tevez? L'Apache non ha mai legato con Alfaro e difficilmente sarà una prima scelta. Ma, in ogni caso, rimane un'arma pericolosa, soprattutto quando si ritrova davanti il River Plate. Nel 2004, proprio durante una semifinale di Libertadores, segnò ai rivali e e mimò il gesto di una gallina, burlandosi del soprannome storico affibiato ai tifosi della Banda. Corsi e ricorsi storici, che però stavolta difficilmente potranno giocare a suo favore. Il Boca Juniors parte favorito, i Millonarios vogliono nuovamente fare male al nemico come in quella serata spagnola di 10 mesi fa, quando l'ordine del calcio argentino è stato riscritto per sempre.

Copa Libertadores, dove vedere il Superclasico River Plate - Boca Juniors in TV e streaming

Il Superclasico valido per l'andata delle semifinali di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si giocherà nella notte tra martedì 1 ottobre e mercoledì 2 ottobre 2019. Il calcio di inizio è previsto per le ore 2.30 italiane, quindi a notte fonda. La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva sulla piattaforma OTT di DAZN in streaming, fruibile da tutti dispositivi elettronici compatibili con l'apposita applicazione. Il servizio è disponibile per utenti IOS e Android.

Probabili formazioni

River Plate (4-2-2-2): Armani; Montiel, Martinez Quarta, Pinola, Casco; Zuculini, Palacios; Fernandez, De la Cruz; Pratto, Santos Borré. Allenatore: Gallardo

Boca Juniors (4-1-4-1): Andrada; Weigandt, Lopez, Izquierdoz, Mas; Marcone; Salvio (Almendra), Mac Allister, Capaldo, Zarate; Abila. Allenatore: Alfaro