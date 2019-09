Messi "The Best"? FIFA nella bufera, i giurati protestano

Messi "The Best"? FIFA nella bufera, i giurati protestano

Antonio sta dando ai nerazzurri ciò che tutti si aspettavano. Intensità, cattiveria, spirito di sacrificio e risultati. L’Inter è sicuramente il peggior avversario che il Barcellona potesse incontrare in questo momento. Conte ha mentalità vincente e la sta trasmettendo ai suoi giocatori con il proprio carisma, anche in Serie A si stanno vedendo i risultati

Uno dei migliori ricordi della mia carriera. Abbiamo fatto tutto in modo perfetto, nessun italiano aveva mai vinto prima in quello stadio e io segnai anche l’1-0 e feci fare il 2-0 a Bierhoff. Ho ancora i brividi

Impossibile farlo in una gara del genere. Il Barcellona è favorito e l'Inter ha iniziato male in Champions, ma sarà sicuramente una partita divertente. I nerazzurri dovranno giocare un match perfetto per fare punti, e per vincere serviranno tre cose: personalità, intensità e coraggio. Dovranno fare tutto senza pensare al risultato e facendo muovere poco la palla agli spagnoli

Quando manca uno come lui si sente sempre, ma la sua presenza potrebbe fare bene ai nerazzurri: affrontare un campione come lui ti porta ad avere più concentrazione e stimoli. Una sua assenza, invece, potrebbe far rilassare tutti e ciò rappresenterebbe un problema

A due giorni da Barcellona-Inter, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, ha parlato al quotidiano catalano SPORT l'ex difesore Francesco Coco, che in carriera ha indossato sia la maglia dei blaugrana sia quella dei nerazzurri. Il classe 1977 ha iniziato commentando la possibile assenza di Messi:

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK