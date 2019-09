Mi fa strano sia tornato a fare il secondo dopo il PSG, io avrei chiuso. Szczesny è un portiere normale, non credo debba essere il titolare indiscusso. Non è Alisson né Neuer

Stanno giocando bene perché stanno affrontando squadre mediocri, degli scappati di casa. In Nazionale ci sono giocatori normali, non campioni. In questa Serie A mancano grandi giocatori italiani, gli unici che mi sembrano un po' più forti sono Chiesa e Sensi

La Juve è una delle squadre più forti d’Europa, è tre volte più forte dell’Inter. Conte però pareggia la situazione: l’Inter ha tanti buoni giocatori e un fuoriclasse in panchina, la Juventus ha un buon allenatore e tanti fuoriclasse in campo. Io penso abbiano paura di Conte, a lui non frega niente del Barcellona. Li gaserà talmente tanto che esploderà lo stadio. Preferisce vincere contro la Juve tutta la vita

