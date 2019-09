Sono ben 4 i punti buttati nelle ultime due partite di Bundesliga: i gialloneri, avversari dell'Inter in Champions League, sono ottavi in classifica.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 30/09/2019 20:26 | aggiornato 30/09/2019 20:31

Una sorpresa dietro l'altra. La prima positiva, la seconda negativa. Il Borussia Dortmund è in difficoltà. In grande difficoltà. Anche perché inaspettata. Nella passata stagione nessuno pensava potesse competere per il titolo, invece ha dato filo da torcere al Bayern Monaco fino all'ultima giornata di campionato. In estate i dirigenti bianconeri hanno quindi dichiarato di puntare con decisione al primo posto. Anche quest'anno la squadra di Favre sta sorprendendo tutti, ma in negativo: dopo sei giornate sono solo 11 i punti conquistati. Ben 7 club hanno fatto meglio. Evidente sia presto per fare drammi, ma in società ci si sta preoccupando.

Eppure in questo inizio di stagione il Borussia Dortmund ha già dimostrato più volte di poter giocare un gran calcio: ha battuto, dominando, il Bayern Monaco nella Supercoppa di Germania e ha messo alle corde il Barcellona in Champions League, seppur senza riuscire ad andare oltre lo 0-0 (anche a causa del rigore sbagliato da Reus). La qualità della rosa è evidente, ed è anche oggettivo che il livello della squadra si sia alzato rispetto alla scorsa stagione grazie agli acquisti di gente come Thorgan Hazard e Julian Brandt. Ma non basta per ottenere risultati migliori.

La squadra ha problemi di testa. Non è in grado di gestire i vantaggi. Negli ultimi due turni di Bundesliga si è fatta raggiungere sul 2-2 prima dall'Eintracht Francoforte e poi dal Werder Brema. Nei minuti finali ai giocatori gialloneri tremano sempre le gambe. La personalità, infatti, non manca di certo: in 5 partite su 6 di campionato il Borussia Dortmund si è infatti trovato in svantaggio e in 4 occasioni è riuscito (almeno momentaneamente) a ribaltare il risultato. La squadra fa però fatica a restare concentrata sull'incontro fino al fischio finale.

I giocatori del Borussia Dortmund non riescono a gestire i vantaggi

Borussia Dortmund, i motivi della crisi

Altro problema riguarda i leader della squadra: i dirigenti del Borussia in estate hanno provato a prendere Mandzukic proprio per immettere ancora più esperienza e mentalità in rosa. Questo perché i giocatori dai quali ci si aspetta di più hanno dimostrato di faticare a fare il salto di qualità in tal senso: Reus non è al top, Hummels ha saltato per infortunio la fase finale con l'Eintracht e l'intera partita col Brema (appena 2 i punti conquistati in 2 partite senza di lui...). Witsel, in mezzo al campo, a volte perde palloni pericolosissimi. Perfino il direttore sportivo Michael Zorc si è detto confuso circa gli improvvisi cali di concentrazione della squadra:

Non me lo so spiegare. Il primo tempo col Werder lo abbiamo fatto bene, abbiamo creato occasioni, abbiamo dominato. Perché nella ripresa siamo calati così è difficile da spiegare.

Vota anche tu! Ti piacerebbe vedere Favre in Italia? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Ti piacerebbe vedere Favre in Italia? Condividi



Va poi preso in considerazione quello che potrebbe essere un limite di mister Favre: le sue squadre giocano sempre molto bene, ma, tolta l'esperienza in Svizzera, non ha mai lottato per vincere il titolo. Forse il primo a dover fare un passo in avanti dal punto di vista mentale è proprio lui. Onde evitare altre brutte sorprese in questa stagione.