Il problema muscolare alla coscia sinistra è alle spalle, ma Valverde ancora non sa se farlo partire tra i titolari. Recuperato anche Jordi Alba.

di Francesco Maria Bizzarri - 30/09/2019 12:39 | aggiornato 30/09/2019 12:44

Lionel Messi titolare in Barcellona-Inter. La Pulce è pronta a tornare in Champions League per sfidare la squadra di Antonio Conte. Valverde lo inserirà quasi sicuramente nell’elenco dei convocati, poi in queste ultime ore deciderà se farlo giocare dal primo minuto. Il problema muscolare alla coscia sinistra è praticamente alle spalle.

Ma attenzione, perché i blaugrana hanno comunque l’infermeria piena. Troppi infortuni in questo inizio di stagione hanno messo in discussione tutta la preparazione estiva fatta di ritiri e tournée. Una vera e propria piaga: più di un terzo della rosa ha subito infortuni.

Messi è pronto a recuperare, così come Jordi Alba. Valverde li inserirà con cautela per evitare ricadute. Conte però già pensa ad un Barcellona con Leo in campo: tutta un’altra squadra.

Barcellona, Lionel Messi può recuperare per la sfida contro l'Inter

Barcellona, torna Messi: già titolare contro l’Inter?

Buone notizie arrivano dall’infermeria per Ernesto Valverde. Lionel Messi ha recuperato dal problema muscolare alla coscia sinistra, è disponibile per la sfida di Champions League contro l’Inter. Al Barcellona servono punti dopo lo 0-0 alla prima giornata con il Borussia Dortmund. L’argentino e Jordi Alba torneranno, da capire se dal primo minuto o se andranno in panchina pronti ad entrare a gara in corsa.

Lo staff sanitario del Barcellona ci va cauto per evitare nuovi infortuni. Che sono stati una costante in questa prima parte di stagione: otto giocatori sono rimasti fuori almeno per una partita. Messi, Neto, Suarez, Dembélé, Jordi Alba, Firpo, Umtiti e Ansu Fati. I due tour andati in scena nella preseason sono forse la causa di tutti questi stop, perlopiù muscolari. E spesso Valverde è stato costretto ad improvvisare in difesa e in attacco, i due reparti più colpiti.

Barcellona, torna Jordi Alba: lo spagnolo è recuperato

In vista della sfida con l’Inter il tecnico scioglierà le sue riserve nelle prossime ore. Messi può farcela, da capire se sarà impiegato dal primo minuto. Stesso discorso per Jordi Alba che aveva subito una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra lo scorso 17 settembre. I 10-15 giorni di recupero sono praticamente scaduti. Se non rientrerà nella sfida con i nerazzurri, scontata la sua presenza nel prossimo match di Liga contro il Siviglia.