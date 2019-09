Dichiarazioni shock da parte di Taribo West: l'ex difensore di Milan e Inter ha parlato ai microfoni di Score Nigeria lanciando pesantissime accuse relative alla sua esperienza in rossonero e in particolare al suo addio.

Me ne sono andato per colpa della mafia: furono loro a corrompere i dottori per dire che ero infortunato ma non era vero. Mi hanno voluto cacciare perché non volevano che un giocatore africano rubasse il posto a dei difensori italiani.