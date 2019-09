Grazie alla doppietta di Papu Gomez e ai goal di Robin Gosens e Duvan Zapata (tutti nel primo tempo), l' Atalanta stravince contro il Sassuolo. Inutile il gol della bandiera di Defrel.

di Redazione Fox Sports - 29/09/2019 08:27 | aggiornato 29/09/2019 08:32

Sassuolo-Atalanta è stato l'anticipo del sabato sera valido per la 6ª giornata di Serie A. I neroverdi si sono presentati al match dopo la sconfitta per 1-0 in casa del Parma nel turno infrasettimanale. Una vittoria, invece, per gli uomini di Gasperini, che hanno espugnato l'Olimpico per 2-0 grazie alle reti di Zapata e De Roon.

Il prossimo turno vedrà il Sassuolo aprire le danze nel match di venerdì sera in casa del Brescia. L'Atalanta giocherà invece domenica alle 15 in casa contro il Lecce. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Sassuolo-Atalanta: