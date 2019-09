Per la seconda volta nella storia i nerazzurri iniziano con sei vittorie consecutive: ci pensano Sensi, Sanchez e Gagliardini (nel mezzo la rete di Jankto) a lasciare Conte a punteggio pieno.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 29/09/2019 08:23 | aggiornato 29/09/2019 08:28

Sampdoria-Inter è stato il match delle 18 in questo sabato di Serie A. Il match di Marassi, valido per la 6ª giornata, ha visto la Samp reduce dalla sconfitta in casa della Fiorentina per 2-1 nel turno infrasettimanale. 1-0, invece, per l'Inter di Spalletti, che ha superato la Lazio in casa.

E per la seconda volta nella storia, l'Inter inizia la stagione con sei vittorie consecutive: contro la Samp ci pensano Sensi, Sanchez e Gagliardini (nel mezzo la rete di Jankto) a lasciare Conte a punteggio pieno.

Nel prossimo turno la Sampdoria affronterà il Verona al Bentegodi, sabato alle 18. L'Inter giocherà invece il derby d'Italia contro la Juventus a San Siro, nel posticipo di domenica sera. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Sampdoria-Inter: