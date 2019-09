All'Olimpico finisce 4-0 per i biancocelesti: segnano il serbo, Radu, Caicedo e Immobile. Il Genoa mai in partita, El Yamiq travolto dagli attaccanti di Inzaghi.

di Marco Ercole - 29/09/2019

La Lazio torna all'antico, mette da parte il turnover e cala il poker al Genoa in questa sesta giornata di Serie A. Finisce 4-0 all'Olimpico, due gol per tempo, a segno Milinkovic, Radu, Caicedo e Immobile. Già dalla prima frazione è un monologo biancoceleste, a eccezione di due parate importanti di Strakosha su Romero prima e Lerager poi. Due casi isolati, perché la partita la fa sempre la squadra di Simone Inzaghi, che senza forzare troppo il pressing riesce comunque a mantenere costantemente il possesso del pallone e creare le solite (tante) occasioni da gol.

Luis Alberto e Milinkovic sono ispiratissimi ed è proprio il serbo a sbloccare la partita sfruttando un assist di Immobile. A seguire sarebbe arrivato anche il raddoppio dello spagnolo, ma la rete viene annullata dal Var per un precedente contatto tra Milinkovic e Cassata. Il tempo di riordinare le idee e la Lazio trova comunque il gol del 2-0, ci pensa Radu a segnare con un gran sinistro dal limite dell'area.

Con questo risultato si conclude il primo tempo, al rientro dagli spogliatoi Andreazzoli prova a cambiare qualcosa inserendo Pandev e Pajac per Lerager e Barreca, Inzaghi risponde poco dopo mettendo Caicedo al posto di uno spento Correa. Ci pensa proprio l'ecuadoriano a portare a tre le marcature, sfruttando un delizioso filtrante di Milinkovic per saltare Radu e depositare il pallone nella porta vuota da posizione defilata. A un quarto d'ora dalla fine arriva anche il poker di Immobile, che segna il suo quinto gol in questa Serie A e sancisce la pace definitiva con Inzaghi, andandolo ad abbracciare. La partita finisce virtualmente in quel momento e la Lazio torna a vincere dopo la sconfitta di San Siro con l'Inter.

Serie A, Lazio-Genoa finisce 4-0

Serie A, pagelle Lazio-Genoa

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6,5; Luiz Felipe 7, Acerbi 6,5, Radu 7; Marusic 6, Milinkovic 7 (74' Parolo 6), Leiva 6,5, Luis Alberto 7,5, Lulic 7; Correa 5,5 (52' Caicedo 7), Immobile 7. A disp.: Proto, Vavro, Patric, Bastos, Lazzari, Lukaku, Jony, Cataldi, Berisha, Parolo, Adekanye. All.: Simone Inzaghi 7.

GENOA (3-5-2): Radu 6; El Yamiq 4,5, Romero 5, Criscito 5,5; Ghiglione 5,5, Lerager 6 (46' Pandev 6), Radovanovic 5,5, Cassata 5 (69' Schone 6), Barreca 5,5 (46' Pajac 6); Kouame 5,5, Sanabria 5,5. A disp.: Jandrei, Marchetti, Biraschi, Goldaniga, Zapata, Ankersen, Jagiello, Schone, Favilli, Pinamonti. All.: Aurelio Andreazzoli 5,5.

I migliori

Luis Alberto 7,5

Festeggia il suo compleanno (con un giorno di ritardo) con una prestazione di altissimo livello. Lo spagnolo è il trascinatore della Lazio, il giocatore che accende la luce e propizia le principali occasioni da gol. Gli viene annullato un gol con il Var per un precedente fallo di Milinkovic, Ionit Radu gliene toglie un altro intercettando il suo tentativo a botta sicura su imbeccata di Immobile. Gli manca solo la rete, ma la sua prestazione è davvero magistrale.

Milinkovic 7

Giganteggia in mezzo al campo, dove mette tutta la sua qualità ma anche tanta qualità. Recupero palloni, fa ripartire l'azione e la conclude anche. Suo il gol che sblocca la partita, suo l'assist da visionario che manda in porta Caicedo per il 3-0. Partita sontuosa del serbo, da centrocampista totale e moderno. Mancava solo lui all'appello dal punto di vista realizzativo tra i "quattro tenori" della Lazio là davanti. Ora si è sbloccato pure Sergej.

I peggiori

El Yamiq 4,5

Il difensore marocchino lanciato da Andreazzoli parte bene, cercando spesso e volentieri l'anticipo e riuscendo anche nel suo intento. Con il passare dei minuti però soffre tremendamente gli inserimenti degli avversari, che entrano come una lama nel burro dalla sua parte, individuandola come l'anello debole della difesa genoana.

Correa 5,5

In una prestazione di alto livello da parte di tutta la Lazio, l'argentino è l'unica nota dolente. Il Tucu conferma la sua poca cattiveria sotto porta e anche il suo punto di forza, il dribbling in velocità, non è efficace come al solito. Inzaghi lo sostituisce all'inizio della ripresa per inserire Felipe Caicedo, decisamente più in palla.