Una sfida pericolosa, che Ancelotti affronterà affidandosi al turnover: Llorente ancora titolare e per sopperire all'assenza di Koulibaly per squalifica, la coppia centrale sarà composta da Manolas e Maksimovic. Ecco le scelte ufficiali di entrambi i tecnici.

Per riuscirci dovrà battere il Brescia al San Paolo, una partita di Serie A in cui affronterà la coppia d'attacco "napoletana" composta da Alfredo Donnarumma (di Torre Annunziata) e Mario Balotelli (partenopeo d'adozione).

Alle 12.30 la Serie A torna in campo per il lunch match di questa domenica di campionato. Dopo le vittorie di Juventus e Inter, adesso tocca al Napoli trovare il successo per non veder allontanare il treno scudetto.

